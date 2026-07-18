पहले पत्नी को पीट-पीटकर घर से निकाला, फिर वायरल कर दी आपत्तिजनक फोटो-वीडियो; दहेज के लिए दरिंदा बना ग्वालियर का पति

Gwalior Dowry Harassment Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने पति पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने, बेरहमी से मारपीट करने और बाद में उसके निजी आपत्तिजनक फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने का गंभीर आरोप लगाया है.

पीड़िता का कहना है कि जब उसने अत्याचार का विरोध किया और मायके चली गई, तो पति ने उसे बदनाम करने की नीयत से उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो परिचितों के बीच वायरल कर दिए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

शादी के कुछ समय बाद शुरू हुई प्रताड़ना

यह मामला ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र स्थित मंगल कॉलोनी का है. झांसी जिले के समथर की रहने वाली 24 साल की युवती की शादी 17 अप्रैल 2024 को मंगल कॉलोनी निवासी नवीन गुर्जर से हुई थी. पीड़िता का आरोप है कि शादी के शुरुआती दिनों के बाद ही पति और ससुराल पक्ष दहेज को लेकर उसे ताने देने लगे. आरोप है कि कम सामान लाने की बात कहकर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.

पिता के सामने की बेरहमी से मारपीट

पीड़िता के अनुसार, 11 मार्च 2026 को स्थिति तब और बिगड़ गई जब पति ने उसके पिता के सामने ही उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. महिला का कहना है कि वह पांच दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन इस दौरान पति या ससुराल पक्ष का कोई सदस्य उसका हालचाल लेने तक नहीं पहुंचा.

मायके जाने के बाद वायरल किए निजी फोटो-वीडियो

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पीड़िता अपने मायके चली गई. उसने बताया कि 8 जुलाई को जब वह दोबारा अपने ससुराल पहुंची तो पति ने उसे घर में घुसने तक नहीं दिया. इसी दौरान उसे पता चला कि पति ने उसके निजी आपत्तिजनक फोटो वीडियो सोशल मीडिया और अपने परिचितों के बीच साझा कर दिए हैं. इस घटना से आहत होकर महिला ने पुलिस की शरण ली.

पीड़िता की शिकायत पर सिरोल थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और आईटी एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.