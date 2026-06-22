मायके से लौटने के कुछ घंटे बाद पति-पत्नी ने लगा ली फांसी, ग्वालियर में डबल सुसाइड से सनसनी

Gwalior Suicide Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हस्तिनापुर में एक नवविवाहित दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस मामले से इलाके में सनसनी फैल गई. पति विनोद और पत्नी लक्ष्मी प्रजापति की लाशें उनके कमरे में एक ही रस्सी पर लटकती हुई मिली थीं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दंपति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण दोनों ने ये कदम उठाया.

एक साल पहले हुई थी शादी

पुलिस के मुताबिक, विनोद और लक्ष्मी की शादी अप्रैल 2025 में हुई थी. हाल ही में दोनों भिंड में लक्ष्मी के मायके गए थे, जहां वे एक शादी समारोह में शामिल हुए थे. रात को घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ. अगले दिन सुबह से दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं निकले. शाम को विनोद का छोटा भाई हिमांशु घर पहुंचा, तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. उसने कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

पुलिस को दी गई खबर

इसके बाद उसने अपने पिता लाखन सिंह को सूचना दी. जब लाखन सिंह घर पहुंचे, तो पुलिस को बुलाया गया. पुलिस मौके पर पहुंची, तो उप निरीक्षक लोकेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और कमरे में घुसी. अंदर का नजारा देखकर पुलिस और घरवाले सभी हैरान रह गए. विनोद और लक्ष्मी के शव एक ही फंदे पर लटके हुए थे.

कमरे से मिले सुराग

पुलिस जब कमरे में पहुंची, तो उन्हें दोनों के टूटे हुए मोबाइल फोन मिले. इसके अलावा एक थाली में खाना रखा था, जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने भी खाना नहीं खाया. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने झगड़े के बाद आत्महत्या की होगी. हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है इसलिए आत्महत्या का कारण अभी साफ नहीं हो सका है. अब पुलिस इस आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है. दोनों के फोन जांच के लिए भेजे गए हैं. साथ ही मृतका के मायके पक्ष के लोगों के बयान दर्ज कराए जाएंगे.

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