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Gwalior Crime: कोचिंग से लौट रही छात्राओं को बाइक सवारों ने रोका, विरोध करने पर हुई दिनहाड़े बदसुलूकी, CCTV में कैद हुई दोनों की करतूत!

Bhitarwar Schoolgirls Harassed Bikers CCTV Viral: डबरा के भितरवार थाना क्षेत्र में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ बाइक सवार युवकों ने मारपीट की. घटना CCTV में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान कर ली है.

By: Kajal Jain | Published: September 21, 2026 4:20:12 PM IST

Bhitarwar CCTV Viral: कोचिंग से लौट रही छात्राओं को बाइक सवारों ने रोका, विरोध करने पर हुई दिनहाड़े बदसुलूकी, CCTV में कैद हुई दोनों की करतूत!
Bhitarwar CCTV Viral: कोचिंग से लौट रही छात्राओं को बाइक सवारों ने रोका, विरोध करने पर हुई दिनहाड़े बदसुलूकी, CCTV में कैद हुई दोनों की करतूत!


Bhitarwar Schoolgirls Harassed Bikers CCTV Viral: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार नगर से एक ऐसा शर्मनाक वाकया सामने आया है, जिसने एक बार फिर से बेटियों की सुरक्षा और समाज की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या दिनदहाड़े सड़कों पर चलना अब इतना असुरक्षित हो गया है कि मनचले कानून और खाकी के खौफ से पूरी तरह बेखौफ घूम रहे हैं? भितरवार थाना क्षेत्र के कमला स्कूल रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कोचिंग से अपने घर या पढ़ाई के लिए लौट रही मासूम स्कूली छात्राओं को दो बाइक सवार शोहदों ने अपना शिकार बनाया. स्प्लेंडर बाइक पर सवार इन दबंग युवकों ने न केवल रास्ते में छात्राओं को रोका, बल्कि उनके साथ अछूती छेड़खानी और सरेआम मारपीट भी की. डर और दहशत के साए में डूबी छात्राओं ने जब इस घिनौनी हरकत का विरोध किया, तो आरोपियों की दरिंदगी और बढ़ गई.

गनीमत यह रही कि पास ही के एक मकान में लगा सीसीटीवी कैमरा इस पूरी वारदात को अपनी नजर में कैद कर रहा था, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया. आइए जानते हैं इस झकझोर देने वाली घटना की पूरी सिलसिलेवार कहानी.

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कोचिंग से लौट रही छात्राओं पर बाइक सवारों का हमला

ग्वालियर के भितरवार थाना अंतर्गत कमला स्कूल रोड पर दिन के करीब 12 बजे का वक्त था. दो स्कूली छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी कर कोचिंग से घर लौट रही थीं. वे अपने रास्ते पर सामान्य रूप से जा रही थीं, तभी एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो युवक उनके करीब पहुंचे. इन शोहदों ने बिना किसी डर के छात्राओं को बीच रास्ते में रोक लिया और उनके साथ गंदी हरकतें व छेड़खानी शुरू कर दी.

विरोध करने पर की गई बेखौफ मारपीट

जब छात्राओं ने युवकों की इस घटिया हरकत का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी गुस्से में आ गए और उनके साथ सरेआम मारपीट करने लगे. सूनसान या कम आवाजाही वाले इलाके का फायदा उठाकर इन मनचलों ने छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. इस दौरान डर और सदमे की वजह से छात्राएं तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं, लेकिन उनकी यह चुप्पी अपराधियों के हौसले बढ़ाने के लिए काफी थी.

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल, एक्शन में पुलिस

शुक्रवार या घटना के दिन पास ही के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने इन दोनों आरोपियों की करतूत को पूरी तरह रिकॉर्ड कर लिया था. जब यह खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, तो इलाके में सनसनी फैल गई और महिला सुरक्षा को लेकर चारों तरफ तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं. वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन पर भी त्वरित कार्रवाई करने का भारी दबाव बन गया.

भितरवार थाना प्रभारी बलवीर मावई ने मामले का संज्ञान लेते हुए बताया कि वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों संदिग्ध युवकों की पहचान कर ली गई है. हालांकि शुरुआत में औपचारिक शिकायत सामने नहीं आई थी, लेकिन पुलिस ने वीडियो को मुख्य आधार बनाकर अपनी जांच तेज कर दी है. पुलिस टीमों को आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगा दिया गया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है.

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Tags: MP Crime
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