Home > मध्य प्रदेश > Gwalior News: सिंधिया खानदान की 41,000 करोड़ की संपत्ति में काठमांडु वाली बुआ ने भी ठोका दावा, जिला कोर्ट ने दी मंजूरी, इस तारीख को होगी पेशी!

Gwalior News: सिंधिया खानदान की 41,000 करोड़ की संपत्ति में काठमांडु वाली बुआ ने भी ठोका दावा, जिला कोर्ट ने दी मंजूरी, इस तारीख को होगी पेशी!

Scindia Family Property Dispute: 41 हजार करोड़ की सिंधिया राजघराने की संपत्ति में नया ट्विस्ट आया है, जब ग्वालियर जिला कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ प्रतिमा देवी का दावा मुख्य सुनवाई में स्वीकार कर लिया है.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 9:57:59 AM IST

Gwalior News: सिंधिया खानदान की 41,000 करोड़ की संपत्ति में काठमांडु वाली बुआ ने भी ठोका दावा, जिला कोर्ट ने दी मंजूरी, इस तारीख को होगी पेशी!
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Scindia Family Property Dispute: 41 हजार करोड़…और सिंधिया खानदान की तिजोरी का सबसे बड़ा ड्रामा! क्या राजपरिवार की इस जायदाद में अब किसी नए चेहरे की एंट्री होने वाली है? ग्वालियर जिला कोर्ट में चल रहे सिंधिया राजघराने के महा-संपत्ति विवाद में एक ऐसा ट्विस्ट आया है, जिसने सबको चौंका दिया है. जी हां, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ, प्रतिमा देवी, अब इस कानूनी जंग के अखाड़े में सीधे कूद पड़ी हैं. कोर्ट ने उनका आवेदन मंजूर करते हुए उनके दावे को मेन सुनवाई में शामिल कर लिया है. काठमांडू में रहने वाली प्रतिमा देवी का सीधा कहना है कि उनकी मां पद्माराजे सिंधिया इस खानदान की बेटी थीं, इसलिए इस विशाल साम्राज्य में उनका भी बराबर का हक बनता है. हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह फैसला उनके हक में नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा. इस हाई-प्रोफाइल ड्रामे में आगे क्या-क्या खुलासे होने वाले हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी.

काठमांडू से ग्वालियर कोर्ट तक: बुआ प्रतिमा देवी की धमाकेदार एंट्री

इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प एंगल यह है कि महारानी प्रतिमा देवी नेपाल के काठमांडू में रहती हैं. उन्होंने कोर्ट में जोरदार आपत्ति जताई थी कि उन्हें केस से जुड़े जरूरी कागजात टाइम पर नहीं मिले और नोटिस तक गलत पते पर भेजे गए. सुनवाई के दौरान उनके दामाद प्रतीक कारकी ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा. अब जब कोर्ट ने उनका आवेदन स्वीकार कर लिया है, तो सिंधिया परिवार की इस प्रॉपर्टी वॉर में रोमांच और ज्यादा बढ़ गया है.

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वसीयत, समझौते के साइन और आमने-सामने खड़े पक्ष

एक तरफ जहां प्रतिमा देवी हक मांग रही हैं, वहीं दूसरे पक्ष ने भी पलटवार करने की पूरी तैयारी कर ली है. दूसरे पक्ष का दावा है कि इस पूरे मामले में पहले ही समझौता हो चुका है और उन कागजों पर प्रतिमा देवी के खुद के साइन भी मौजूद हैं. अब कोर्ट रूम में इसी बात पर जबरदस्त कानूनी घमासान होने वाला है कि क्या वाकई कोई पुराना एग्रीमेंट हुआ था या फिर जायदाद के इस खेल में कोई नया पेंच फंसा है.

7 अक्टूबर की तारीख और आगे का बड़ा सस्पेंस

ग्वालियर जिला कोर्ट ने इस हाई-वोल्टेज मामले की अगली सुनवाई के लिए 07 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के बीच क्या दलीलें दी जाती हैं. क्या सिंधिया राजघराने की इस हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में बुआ प्रतिमा देवी को सचमुच हिस्सा मिलेगा, या फिर कानूनी दांवपेंच में मामला उलझकर रह जाएगा? असली सस्पेंस अभी बाकी है!

ये भी पढ़ें:- क्या टाइगर श्रॉफ को सचमुच डेट कर रही हैं मशहूर भोजपुरी हसीना? सीने पर नाखून के निशान ने चीख-चीखकर बताई सच्चाई!

Tags: gwalior news
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