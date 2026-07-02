Home > क्राइम > पड़ोसियों की छत लांघकर प्रेमी संग फरार हुई नई नवेली दुल्हन, वापस लौटी तो पति कंपकंपाया; बोला- मुझे नीले ड्रम से डर लगता है!

पड़ोसियों की छत लांघकर प्रेमी संग फरार हुई नई नवेली दुल्हन, वापस लौटी तो पति कंपकंपाया; बोला- मुझे नीले ड्रम से डर लगता है!

दूल्हे की नींद खुली तो नई नवेली दुल्हन घर से गायब थी. सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसे गहनों समेत छत के रास्ते प्रेमी संग भागते देखा गया. दुल्हन पड़ोसियों की छत के रास्ते ससुराल से फरार हुई लेकिन जब परिजन दुल्हन को समझा-बुझाकर वापस ससुराल छोड़ने आए तो पति ने नीले ड्रम के डर से दुल्हन को अपनाने से इनकार कर दिया

By: Kajal Jain | Published: July 2, 2026 11:53:22 AM IST

पड़ोसियों की छत लांघकर प्रेमी संग फरार हुई नई नवेली दुल्हन, वापस लौटी तो पति कंपकंपाया; बोला- मुझे नीले ड्रम से डर लगता है!
पड़ोसियों की छत लांघकर प्रेमी संग फरार हुई नई नवेली दुल्हन, वापस लौटी तो पति कंपकंपाया; बोला- मुझे नीले ड्रम से डर लगता है!


पिछले कुछ दिनों से देश में वैवाहिक संबंधों में विवाद और मतभेद के मामले सामने आ रहे हैं. यूंतो शादी दो लोगों के बीच एक अटूट रिश्ते को दर्शाती है लेकिन जरा-सी लापरवाही या चीक कब अजीबोंगरीब डर और गहरी साजिश में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. इसलिए आजकल काफी सोच-समझकर विवाह संबंध किए जाते हैं. भविष्य के अनचाहे संघर्षों को टालने के लिए दोनों पक्षों की रजामंदी ली जाती है लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां रजामंदी से शादी के बावजूद शादी के अगले ही दिन दुल्हन के प्रेम संबंध का खुलासा हुआ, जब पति को सबूतों के आधार पर पत्नी के संबंधों की जानकारी मिली तो उसने नीले ड्रम के खौफ से उसे अपनाने से इनकार कर दिया.

सुहागरात की अगली सुबह दुल्हन फरार

यह घयना मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिंधिया नगर की बताई जा रही है जहां टेंट का बिजनेस करने वाले जितेंद्र जोशी की शादी मुरैना के झुंडपुरा की रहने वाली नम्रता जोशी के साथ 28 जून को हुई थी. अगले दिन दुल्हन की विदा होकर अपने ससुराल ग्वालियर पहुंची. घर में वधू के आगमन पर काफी खुशनुमा माहौल था. रीति-रिवाज, गाना-बजाना चल रहा था. सुहागरात को दोनों वर-वधू कमरे में गए लेकिन अगली सुबह दूल्हे की नींद खुली को दुल्हन घर से गायब थी. 

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सीसीटीवी से खुले काले राज़

चौंकाने वाली बात तो यह थी कि घर के मेन दरवाजे पर ताला लगा था और दूसरी मंजिल की छत की भी कुंडी लगी थी तो दुल्हन आखिर घर से बाहर गई कैसे? जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सारा सच बाहर आ गया. दुल्हन अपने आशिक के साथ दूसरे घरों की छत को लांघते हुए अपने आशिक के साथ भाग रही थी. जब घर और सामान की तलाशी ली गई तो सोने और चांदी के कीमती गहने गायब थे.

पुलिस में शिकायत, मायके वालों का एक्शन

शादी के अगले दिन हुई वारदात से परेशान दूल्हा पक्ष विश्वविद्यालय पुलिस थाने पहुंचा और दुल्हन पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. मामले की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया और आनन-फानन में दुल्हन की तलाश की. अपनी लाड़ली नम्रता को ढूंढकर, अपने साथ पुलिस थाने ले आए जहां दुल्हन नम्रता ने अपनी गलती मानी और दूल्हे जितेंद्र के साथ ससुराल वापस जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन दूल्हे के मन में पहले से एक अनहोनी का डर घर कर गया था.

नीले ड्रम के डर, रात को हुआ था विवाद

दूल्हे जितेंद्र जोशी पर जब परिजनों ने दबाव बनाने लगे तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई और दुल्हन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया. इधर पुलिस का कहना था कि दूल्हे पक्ष की काफी बदनामी हुई है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला. दूल्हा जितेंद्र और दुल्हन नम्रता से पूछताछ हुई तो पता चला कि दोनों की बीच सुहागरात वाले दिन झगड़ा हुआ था. पत्नी नम्रता की उम्र पति जितेंद्र से ज्यादा थी. दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि दुल्हन नाराज होकर प्रेमी संग भाग निकली.  पुलिस थाने में पति जितेंद्र जोशी को काफी समझाया गया लेकिन उसने साफ कह दिया कि देश में नीले ड्रम जैसे काफी खौफनाक घटनाएं हुई है. पति ने कहा कि उसे अपनी जान प्यारी है और वो डर में जीकर शादी को आगे नहीं बढ़ा सकता.

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Tags: gwalior newsHusband Wife disputeluteri dulhan newsMarital Disputenewly married couples
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