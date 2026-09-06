MP Bus Fire: 25 यात्रियों को लेकर भोपाल जा रही थी बस, अचानक आग ने लिया विकराल रूप; मच गई अफरा-तफरी

MP Bus Fire: मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है. दरअसल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भोपाल जा रही एक बस में ऐसी भीषण आग लगी कि बस आग का गोला बन गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं बता दें कि जान बचाने के लिए पैसेंजर बस से कूद गए. इस घटना में उनका सामान जलकर खाक हो गया. बताया जा रहा है कि इस बस में लगभग 25 यात्री सवार थे.

जानें पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना शनिवार रात की है. दरअसल, ग्वालियर से भोपाल जा रही एक वीडियो कोच बस में ग्वालियर के चेतक पुरी इलाके में विवेकानंद तिराहा के पास आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि पैसेंजर को अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदना पड़ा. इतना ही नहीं बस में करीब 25 पैसेंजर सवार थे, और आग फैलने पर वो कूद गए. अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पैसेंजर का सामान जलकर बुरी तरह राख बन गया.

MP: Video coach bus catches fire en-route to Bhopal from Gwalior; passengers escape by jumping off No casualties were reported, though passengers’ luggage was destroyed. Passengers alleged that the bus had developed a technical fault before departure and the staff had carried… pic.twitter.com/nW05JOX76U — News Arena India (@NewsArenaIndia) September 6, 2026

क्या बोले पैसेंजर ?

इस घटना के बाद पैसेंजर ने बस ड्राइवर और क्लीनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पैसेंजर का आरोप है कि बस में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और स्टाफ ने सफर से पहले उसे ठीक कर दिया था. यात्रियों का आरोप है कि बस ड्राइवर और क्लीनर ने धुआं देखते ही बस से छलांग लगा दी और किसी दूसरे यात्री को इसकी जानकारी नहीं दी. ड्राइवर और क्लीनर के बस से कूदने से दूसरे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, जिससे वो डर गए. जब ​​आग लगी, तो यात्री भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर कूद गए.

यात्रियों, ड्राइवरों और ड्यूटी पर नहीं थे पुलिस अधिकारियों ने यात्रियों को बाहर निकलने में मदद की और आग पर काबू पाने की शुरुआती कोशिश की. बाद में, सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक बस जलकर राख हो चुकी थी. इससे पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बैतूल में EVM और पोलिंग कर्मचारियों को ले जा रही एक बस में अचानक आग लग गई थी. बस बैतूल जिले के छह पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग मटीरियल ले जा रही थी. इस अचानक हुई घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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