MP Road Accident: भिंड में पिकअप वैन और ट्रक में भीषण टक्कर, 8 की मौत; 32 से अधिक लोग घायल

MP Road Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर-भिंड नेशनल हाईवे से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. जहां ट्रक और पिकअप वैन में भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई. इसके अलावा, इस हादसे में कम से कम 26 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई. गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि यह हादसा मंगलवार देर रात हुआ है. गोहद के छीमका गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वैन सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई. पिकअप में ग्वालियर क्षेत्र से धान की रोपाई का काम पूरा कर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी लौट रहे मजदूर सवार थे. हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 32 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है.

काफी तेज रफ्तार में थी पिकअप

पुलिस के मुताबिक, पिकअप करीब 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी. छीमका गांव के पास हाईवे पर कुछ गायें सड़क पर बैठी थीं. अचानक सामने आए मवेशियों को बचाने के प्रयास में पिकअप चालक ने वाहन मोड़ दिया और सामने से आ रहे डंपर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वाहन में सवार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई.

STORY | 8 labourers killed, over 30 injured as pick-up vehicle collides with truck in MP’s Bhind Eight labourers were killed and 32 others injured after their pick-up vehicle collided with a truck in Madhya Pradesh’s Bhind district in the wee hours of Tuesday, police said.… https://t.co/fSQbO9zJDp — Press Trust of India (@PTI_News) August 18, 2026







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सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद गोहद चौराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला गया. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि सभी मजदूर ग्वालियर क्षेत्र में धान की रोपाई का काम करने आए थे. काम पूरा होने के बाद वे पिकअप से अपने गांव लखीमपुर खीरी लौट रहे थे. लेकिन रात के सफर में छीमका गांव के पास उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई.

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