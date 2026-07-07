बहुत अकड़ती थी, 1 मिनट भी नहीं टिक पाई... ग्वालियर के आरती हत्याकांड में आरोपी लिव-इन पार्टनर ने उगला 'धोखे' का सच, फुफेरे भाई से हो गए थे संबंध!

Gwalior Aarti Murder Case: ग्वालियर के बहुचर्चित आरती हत्याकांड के मुख्य आरोपी और पूर्व लिव-इन पार्टनर धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे लेकिन अब धर्मेंद्र की दबिश के बाद उसके आरती के अपने फुफेरे भाई से बढ़ती नजदीकियों का राज खोला है. पुलिस को दिए बयान में धर्मेंद्र ने बताया कि किस तरह बेरहमी से उसने आरती का गला घोंटकर हत्या कर दी थी. आरोपी ने आरती की निर्मम हत्या के लिए जिम्मेदार वजह का भी खुलासा किया और मृतका आरती पर उसे धोखा देने के आरोप लगाए हैं.

धर्मेंद्र को धोखा दे रही थी आरती

पुलिस को दिए बयान में आरती के पूर्व बॉयफ्रेंड धमेंद्र ने खुलासा किया कि आरती उसके साथ लिव-इन में रहने के बावजूद धोखा दे रही थी. धर्मेंद्र ने कहा कि आरती मुझे धोखा देकर पीछे से मेरे फुफेरे भाई संजू के साथ संबंध बना रही थी. फिर उसी के साथ रहने लगी. उसके सरकारी कागज और आधार कार्ड में मेरा नाम था जिसका वो फायदा उठा रही थी. धर्मेंद्र ने बताया कि आरती का इस कदर बदलता रवैया उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए गला घोंटकर आरती को मौत के घाट उतार दिया.

पुलिस के सामने कबूला जुर्म

1 जुलाई 2026 को आरती की हत्या के बाद धर्मेंद्र फरार हो गया था. को किसी भी जगह 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकता था जिसके कारण ग्वालियर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेक नहीं कर पा रही थी. लेकिन पुलिस को चमका देने का सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चला. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी धर्मेंद्र शनिवार को जलालपुर के पास ‘तलवार वाले हनुमान मंदिर’ ने नजदीक आसरा लिए बैठा था जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और मौका मिलते ही घेराबंदी करके धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया.

हत्या से पहले प्रेमी संग पी थी शराब

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आरती के पिता ने खुलासा किया था कि रोजाना की तरह 1 जुलाई को भी आरती अपना ई-रिक्शा चालकर वापस लौटी थी. घर आने से पहले रेलवे स्टेशन पर आरती का प्रेमी संजू और पूर्व पार्टनर धर्मेंद्र के साथ झगड़ा हुआ था जिसके बाद संजू और धर्मेंद्र भी आरती के पीछे-पीछे आए. तीनों ने कमरे में बैठकर शराब भी पी. अचानक विवाद इतना बढ़ गया कि धर्मेंद्र ने संजू और आरती दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली. जिसकी जानकारी खुद आरती ने अपनी मौत से पहले भाई को कॉल करके दी थी.

एक मिनट भी नहीं टिक पाई

पुलिस की हिरासत में पूर्व लिव-इन पार्टवनर धर्मेंद्र ने खौफनाक वारदात का खुलासा किया. उसने कहा कि आरती बहुत अकड़ती थी.मैने उसका गला दबाया तो एक मिनट भी नहीं टिक पाई और छटपटाते तुरंत दम तोड़ दिया. पुलिस के सामने आरोपी धर्मेंद्र ने कबूल किया कि हां, मैंने ही आरती का गला घोंटकर हत्या की है. इससे पहले धर्मेंद्र ने आरती को धमकी दी थी कि अगर वो संजू को छोड़कर आपस नहीं आई तो उसे और संजू को जान से मार देगा.

11 साल की शादी, बच्चे-तलाक और अवैध संबंध

ग्वालियर के आरती का हत्याकांड की जांच में पुलिस ने पाया कि मृतका की शादी 2015 में अतर सिंह नाम के शख्स से हुई थी जिससे 2 बच्चे थे. साल 2023 में धर्मेंद्र से मिली और उसके साथ रहने लगी. साल 2024 में पति को छोड़ दिया और बिना तलाक अपने दस्तावेजों में लिव-इन पार्टनर धर्मेंद्र का नाम जुड़वा लिया. धर्मेंद्र से विवाद हुआ तो उसी के फुफेरे भाई संजू से रिश्ते कायम किए. अब तीनों आरती के बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहने लगे. तीनों ई-रिक्शा चलाकर गुजारा करते थे लेकिन संजू और आरती की करीबी धर्मेंद्र से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आरती की हत्या कर दी.

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