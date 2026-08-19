Home > मध्य प्रदेश > MP: रामायण, महाभारत से पृथ्वीराज चौहान तक पुरुषों की मौत… महिलाओं पर बयान से घिरे विधायक, मंच पर ही भिडीं प्रियंका पैंची

MP: रामायण, महाभारत से पृथ्वीराज चौहान तक पुरुषों की मौत… महिलाओं पर बयान से घिरे विधायक, मंच पर ही भिडीं प्रियंका पैंची

Pannalal Shakya Statement on Women: गुना में एक कृषि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दो विधायकों के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक हो गई. मामला महिलाओं को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़ा है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

By: Shristi S | Published: August 19, 2026 7:39:57 PM IST

गुना में कृषि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने महिलाओं के बारे में क्या कहा?
गुना में कृषि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने महिलाओं के बारे में क्या कहा?


MP Pannalal Shakya Controverisal Statement: मध्य प्रदेश के गुना में एक कृषि कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के दो विधायकों के बीच मंच पर ही तीखी नोकझोंक हो गई. मामला महिलाओं को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़ा है. बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपने संबोधन में रामायण, महाभारत और पृथ्वीराज चौहान-संयोगिता के प्रसंगों का जिक्र करते हुए युद्धों में पुरुषों की बड़ी संख्या में हुई मौतों की बात कही.

विधायक पन्नालाल शाक्य के इस बयान पर चांचौड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका पैंची ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे महिला विरोधी बताया. इसके बाद मंच का माहौल अचानक गरमा गया.

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कृषि महोत्सव के बंच पर छिड़ी विधायकों की बहस

यह पूरा घटनाक्रम गुना के नानाखेड़ी मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव-2026 के दौरान हुआ. कार्यक्रम में सीएम डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े थे. मंच से संबोधन के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य किसानों और खेती से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम में बज रहे देशभक्ति गीत का जिक्र करते हुए कहा कि केवल ‘जान देने’ की बात करने के बजाय देश और समाज के सामने मौजूद परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए. इसके बाद उनका भाषण धार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंगों की ओर मुड़ गया, जिसको लेकर मंच पर मौजूद विधायक प्रियंका पैंची ने विरोध जताया.

जब रामायण, महाभारत से लेकर पृथ्वीराज चौहान प्रसंगों के दिए उदाहरण

पन्नालाल शाक्य ने रामायण का उदाहरण देते हुए सीता हरण और उसके बाद हुए युद्ध का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी संख्या में पुरुषों की जान गई. इसके बाद उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए द्रौपदी का जिक्र किया और कहा कि उस युद्ध में भी करोड़ों पुरुष मारे गए. विधायक यहीं नहीं रुके इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए वह पृथ्वीराज चौहान और संयोगित के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि औरत ही पुरुषों की मौत का कारण बनती है.

प्रियंका पंछी ने बयान को महिला विरोधी बताया

चांचौड़ा से BJP MLA प्रियंका पैंची भी MLA के साथ मौजूद थीं. उन्होंने पन्ना लाल के बयान पर एतराज जताया और मंच अचानक राजनीतिक अखाड़े में बदल गया. दोनों MLA नानाखेड़ी मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव-2026 कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े. मंच से अपने संबोधन के दौरान गुना MLA पन्ना लाल शाक्य किसानों और खेती से जुड़े मुद्दों पर बोल रहे थे.

उसी दौरान MLA ने महिलाओं से जुड़ा एक बयान दिया, जिस पर प्रियंका पंछी ने एतराज़ जताया और MLA पन्ना लाल के बयान को महिला विरोधी बताया. इससे मंच पर दोनों MLAs के बीच तीखी बहस हो गई. MLA शाक्य ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कई किताबें पढ़ी हैं और उन्हें पता है कि क्या हुआ था. फिर उन्होंने चांचौड़ा MLA को बैठने के लिए कहा. मंच पर हुई इस घटना का एक वीडियो राजनीतिक गलियारों में गरमागरम चर्चा का विषय बन गया है.

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