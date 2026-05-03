Guna news: बारात में विवाद के बाद युवक की संदिग्ध मौत, गुना में पेड़ से लटका मिला शव, हत्या की आशंका

Guna news: गुना जिले के सकतपुर क्षेत्र में रविवार सुबह अशोकनगर निवासी एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नीम के पेड़ से लटका मिला. मृतक की पहचान 25 वर्षीय राहुल प्रजापति के रूप में हुई है. वह शनिवार शाम कार से एक बारात में शामिल होने गुना आया था. घटना से पहले उसने परिजनों को वॉयस मैसेज भेजकर अपने साथ मारपीट होने की जानकारी दी थी.

बारात में शामिल होने आया था युवक

जानकारी के अनुसार, राहुल प्रजापति अशोकनगर शहर के कबीरा रोड स्थित पूजा कॉलोनी का निवासी था. शनिवार को वह एक बारात में शामिल होने गुना पहुंचा था. बारात के दौरान किसी बात को लेकर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया था. विवाद के बाद उसने अपने परिजनों को वॉयस मैसेज भेजकर बताया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की है.

परिजन पहुंचे गुना

राहुल का संदेश मिलने के बाद परिजन चिंतित हो गए और उसकी तलाश में गुना के लिए रवाना हो गए. इसी बीच रविवार सुबह कैंट थाना पुलिस को सूचना मिली कि सकतपुर गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक का शव दो तौलियों से बने फंदे पर लटका हुआ था. बाद में उसकी पहचान राहुल प्रजापति के रूप में की गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के परिजनों ने राहुल की हत्या किए जाने की आशंका जताई है. उनका आरोप है कि बारात में हुए विवाद के बाद उसकी हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ पर लटका दिया गया फिलहाल कैंट थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे हैं.

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