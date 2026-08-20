Home > मध्य प्रदेश > पानी की बोतल में कर दिया पेशाब, शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास गईं बच्चियां तो कह दी इतनी घटिया बात; आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा स्कूल!

पानी की बोतल में कर दिया पेशाब, शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास गईं बच्चियां तो कह दी इतनी घटिया बात; आक्रोशित ग्रामीणों ने घेरा स्कूल!

गुना जिले के मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्राओं की शिकायत पर एक्शन लेने के बजाए उनसे कहा था कि अगर उन्हें मुंह का स्वाद खराब लगे तो वे चॉकलेट खा लें.

By: Kajal Jain | Published: August 20, 2026 12:37:46 PM IST

5वीं क्लास के छात्रों ने पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, मासूमों के पीने पर प्रिंसिपल ने कहा- 'मुंह का स्वाद खराब है तो 10 रुपए की चॉकलेट खा लो!'
5वीं क्लास के छात्रों ने पानी की बोतल में मिलाया पेशाब, मासूमों के पीने पर प्रिंसिपल ने कहा- 'मुंह का स्वाद खराब है तो 10 रुपए की चॉकलेट खा लो!'


मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने स्कूलों और शिक्षकों की साख पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. गुना के आरोन विकासखंड के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पांचवी क्लास के एक छात्र ने पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर अपनी ही कक्षा की 2 मासूम छात्राओं को पीने के लिए दे दिया. जब उन बच्चियों ने पानी का अजीब स्वाद आने पर आपत्ति जताई और रोते हुए इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की, तो प्रिंसिपल ने जो जवाब दिया वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला था. प्रिंसिपल ने संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए उन बच्चियों से कहा कि ‘अगर मुंह का स्वाद खराब लग रहा है, तो 10 रुपये की चॉकलेट खा लो.’ इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं. आइए इस सनसनीखेज मामले के सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं.

क्या था पूरा मामला और कैसे हुआ खुलासा?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सोमवार की है जब स्कूल में छात्राएं रंगोली बनाने में बिजी हो गईं जबकि पढ़ाई के दौरान एक पांचवी कक्षा के छात्र ने शर्मनाक हरकत करते हुए पानी की बोतल में पेशाब भर दिया और उसे 2 छात्राओं को पीने के लिए दे दिया. बच्चियों ने जब वह पानी पिया, तो अजीब बदबू और स्वाद आने पर उन्हें शक हुआ. जब उन्होंने कक्षाओं में पूछताछ की और सच्चाई सामने आई, तो वे तुरंत इसकी शिकायत करने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गईं. 

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बच्चियों को उम्मीद थी कि प्रिंसिपल उस छात्र के खिलाफ कोई सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाएंगे, लेकिन इसके उलट प्रिंसिपल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया. गुना के जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि प्रिंसिपल ने छात्राओं की पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए उनसे कहा कि ‘अगर मुंह का स्वाद खराब हो गया है, तो बाजार से 10 रुपये की चॉकलेट खरीद कर खा लो.’

ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन?

मंगलवार को जब यह बात बच्चियों के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों तक पहुंची, तो वे गुस्से से आगबबूला हो गए. बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गए, जोरदार नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल परिसर पर ताला जड़ दिया. बढ़ते तनाव को देखते हुए आरोन की एसडीओपी मंजूषा खत्री, तहसीलदार और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

उन्होंने दोनों बच्चियों, उनके परिजनों और आरोपी छात्र के बयान दर्ज किए. जिला प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं. आरोपी छात्र और उसके माता-पिता को तलब किया गया है, जबकि प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है. शिक्षा अधिकारियों को दो दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: child harassment caseguna newshome-hero-pos-6madhya pradesh news
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