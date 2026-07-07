Home > मध्य प्रदेश > कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा

कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा

इंदौर में दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर जलमग्न मंडप तक पहुंचाया. इसके बाद दोनों ने बरसते पानी के बीच सात फेरे लिए.

By: JP Yadav | Published: July 7, 2026 12:17:25 PM IST

कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर 'भागा' दूल्हा
कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर 'भागा' दूल्हा


देश के कई राज्यों में बारिश के चलते लोगों का बुरा हाल है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश के बाद कुछ जगहों पर जलभराव तो कहीं पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. इस बारिश ने लोगों की हालत पस्त कर दी है. पिछले दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें बारिश के चलते एक नदी इस कदर उफनाई कि आसपास के इलाके डूब गए. यहां तककि  शव दाह गृह के आसपास इतना पानी भर गया कि चिंता बारिश के बीच जलती नजर आई. अब एक दूसरी तरह का वीडियो सामने आया है, जिसमें शादी समारोह में बारिश के कारण इतना पानी भर गया कि स्थल पर कई फीट पानी भर गया. यहां तक कि घुटनों तक भरे पानी में दुल्हन को दूल्हा गोदी में उठाता नजर आया. इसके वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

यहां पर बता दें कि इंदौर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं एक शादी ऐसी भी रही जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इंदौर के कैट रोड स्थित एक गार्डन में जलभराव के बीच हुई इस शादी की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. मंडप के चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन न दूल्हा-दुल्हन का उत्साह कम हुआ और न ही शादी की रस्में रुकीं.

You Might Be Interested In

दरअसल, इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जुलाई के पहले सप्ताह में ही महीने की आधी से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है. वही, इंदौर में इस बार अधिकमास के कारण जुलाई तक विवाह मुहूर्त निकले हैं. इसी बीच कैट रोड के एक गार्डन में दुल्हन पूर्वा और वैभव (दिल्ली) की शादी किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं दिखी. तेज बारिश के कारण गार्डन में करीब डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया. मेहमान पानी से बचते हुए किसी तरह भोजन स्थल तक पहुंचे, जबकि कई जगह जूते-चप्पल पानी में तैरते नजर आए. 

यह भी पढ़ें: बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बेकाबू युवती के साथ दरिंदगी, 30 मिनट तक चीखती रही वह; 90 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

दूल्हे गोद में लेकर गया भोजन स्थल तक

सबसे खास पल तब आया जब दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर जलमग्न मंडप तक पहुंचाया और दोनों ने बरसते पानी के बीच सात फेरे लिए. रस्में पूरी होने के बाद भी दुल्हन दूल्हे की गोद में ही भोजन स्थल तक पहुंची.. मुश्किल हालात के बावजूद दोनों के चेहरे की मुस्कान ने इस शादी को यादगार बना दिया, और अब यह अनोखी वेडिंग सोशल मीडिया पर लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

यह भी पढ़ें:  किसका बच्चा है? की लड़ाई में आधी रात को ही कर डाला कांड, पत्नी के थे गैरमर्द से संबंध; मिलकर ले ली मासूम की बलि!

यह भी पढ़ें: पति से नहीं भरा मन तो ‘अंग्रेज’ पर हार बैठी दिल, दिन तो छोड़िये रात में भी करती थी ‘गंदी बात’

Tags: indore news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा
कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा
कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा
कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा