कुदरत का कहर! भरी महफिल में दुल्हन को गोद उठाकर ‘भागा’ दूल्हा

देश के कई राज्यों में बारिश के चलते लोगों का बुरा हाल है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश के बाद कुछ जगहों पर जलभराव तो कहीं पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. इस बारिश ने लोगों की हालत पस्त कर दी है. पिछले दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें बारिश के चलते एक नदी इस कदर उफनाई कि आसपास के इलाके डूब गए. यहां तककि शव दाह गृह के आसपास इतना पानी भर गया कि चिंता बारिश के बीच जलती नजर आई. अब एक दूसरी तरह का वीडियो सामने आया है, जिसमें शादी समारोह में बारिश के कारण इतना पानी भर गया कि स्थल पर कई फीट पानी भर गया. यहां तक कि घुटनों तक भरे पानी में दुल्हन को दूल्हा गोदी में उठाता नजर आया. इसके वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यहां पर बता दें कि इंदौर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं एक शादी ऐसी भी रही जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इंदौर के कैट रोड स्थित एक गार्डन में जलभराव के बीच हुई इस शादी की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. मंडप के चारों ओर पानी ही पानी था, लेकिन न दूल्हा-दुल्हन का उत्साह कम हुआ और न ही शादी की रस्में रुकीं.

दरअसल, इंदौर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जुलाई के पहले सप्ताह में ही महीने की आधी से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है. वही, इंदौर में इस बार अधिकमास के कारण जुलाई तक विवाह मुहूर्त निकले हैं. इसी बीच कैट रोड के एक गार्डन में दुल्हन पूर्वा और वैभव (दिल्ली) की शादी किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं दिखी. तेज बारिश के कारण गार्डन में करीब डेढ़ से दो फीट तक पानी भर गया. मेहमान पानी से बचते हुए किसी तरह भोजन स्थल तक पहुंचे, जबकि कई जगह जूते-चप्पल पानी में तैरते नजर आए.

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दूल्हे गोद में लेकर गया भोजन स्थल तक

सबसे खास पल तब आया जब दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर जलमग्न मंडप तक पहुंचाया और दोनों ने बरसते पानी के बीच सात फेरे लिए. रस्में पूरी होने के बाद भी दुल्हन दूल्हे की गोद में ही भोजन स्थल तक पहुंची.. मुश्किल हालात के बावजूद दोनों के चेहरे की मुस्कान ने इस शादी को यादगार बना दिया, और अब यह अनोखी वेडिंग सोशल मीडिया पर लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

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