Ambulance accident: जबलपुर से 100 KM दूर नहर में मिली एंबुलेंस, निजी इस्तेमाल का खुलासा,जांच के घेरे में चालक

Katni ambulance accident: कटनी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार शासकीय एंबुलेंस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बहोरीबंद के डुर्सरा गांव में हुआ हादसा

यह घटना कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र के ग्राम डुर्सरा की है. सुबह करीब 11 बजे एक तेज रफ्तार एंबुलेंस अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे नहर में जा गिरी. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, एंबुलेंस जबलपुर मेडिकल से संबंधित बताई जा रही है. चालक इसे जबलपुर से बहोरीबंद होते हुए कटनी जिले के कौड़ियां गांव ले जा रहा था, जहां उसे अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होना था. वाहन में चालक समेत कुल चार लोग सवार थे.

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी वजह

बताया जा रहा है कि वाहन की तेज गति और चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. नियंत्रण खोने के बाद एंबुलेंस नहर में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. सभी को मामूली चोटें आई हैं, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई.

सरकारी एंबुलेंस के निजी उपयोग पर उठे सवाल

इस घटना ने सरकारी एंबुलेंस के निजी उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के अनुसार, वाहन को करीब 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निजी कार्यक्रम के लिए ले जाया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है. मामले की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है और प्रशासन द्वारा जांच की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग की पोल खोल दी है.

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