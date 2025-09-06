Home > मध्य प्रदेश > लड़की ने इस काम को किया मना, बौखला गया आशिक, काट डाली प्रेमिका की नाक

लड़की ने इस काम को किया मना, बौखला गया आशिक, काट डाली प्रेमिका की नाक

भोपाल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। लड़की ने आरोपी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर आरोपी भड़क गया और उसने लड़की पर चाकू से हमला कर उसकी नाक काट दी।

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना भोपाल के गांधीनगर इलाके की है। यहा एक लड़की ने एक युवक का शादी का रिश्ता ठुकरा दिया। लड़की के इनकार से युवक गुस्से में आ गया। उसने लड़की की नाक काट दी। आरोपी की पहचान दिनेश के रूप में हुई है। लड़की की शिकायत करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस जांच जुटी

पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी दिनेश कुछ दिनों से पीड़ित लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने आरोपी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर आरोपी भड़क गया और उसने लड़की पर चाकू से हमला कर उसकी नाक काट दी। लड़की की शिकायत के मुताबिक, पीड़िता 12वीं पास है। वह गांधी नगर की रहने वाली है। वह अपने परिवार के साथ गांधी नगर में रहती है।

लड़की को जबरदस्ती स्कूटी पर बैठाया।

आरोपी भी पहले गांधी नगर में रहता था। अब वह सीहोर में रहता है। घटना गुरुवार की है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आरोपी गुरुवार दोपहर 12 बजे भोपाल से सीहोर जा रहा था। लड़की गांधी नगर में कॉलेज जा रही थी। जैसे ही लड़की एयरपोर्ट ब्रिज पर पहुँची, आरोपी पीछे से स्कूटी पर आया और उसे रोक लिया। फिर उसने पीड़िता को जबरदस्ती अपनी स्कूटी पर बिठाया और बात करने के लिए आईटी पार्क ले गया।

आरोपी मौके से फरार

आरोपी ने स्कूटी की डिक्की से चाकू निकाला और फिर लड़की पर शादी का दबाव बनाया। पीड़िता ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा- मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। यह सुनकर आरोपी गुस्से में आ गया और उसकी नाक काट दी। फिर वह मौके से फरार हो गया। पीड़िता वहीं दर्द से कराहती रही। किसी तरह उसने अपनी माँ को फोन किया और पूरी बात बताई। इसके बाद पीड़िता की माँ तुरंत अपने भाई के साथ मौके पर पहुँची। फिर पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ शुरुआती इलाज के बाद उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है।

