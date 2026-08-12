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MP: हम रोज कहां से लाएं इतने पैसे? बस किराया बढ़ा तो Gen-Alpha की छात्राओं का फूटा गुस्सा

MP Gen Alpha Protest: मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर स्कूल की छात्राओं (Gen-Alpha) का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में छात्राएं बस स्टैंड पहुंचीं और करीब आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया.

By: Shristi S | Published: August 12, 2026 10:40:47 PM IST

बस किराया बढ़ा तो Gen-Alpha की छात्राओं का फूटा गुस्सा
बस किराया बढ़ा तो Gen-Alpha की छात्राओं का फूटा गुस्सा


MP Gen Alpha Girls Protest: मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर स्कूल की छात्राओं (Gen-Alpha) का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में छात्राएं बस स्टैंड पहुंचीं और करीब आधे घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया. किराए में बढ़ोतरी से जनरल-अल्फा की छात्राओं में बहुत गुस्सा है.

पूरे राज्य में बस किराए में अचानक बढ़ोतरी कर दी गई है, लेकिन आम लोग चुप हैं, कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ. हालांकि, Gen-Alpha की छात्राओं ने बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाई है. यह घटना विदिशा जिले के सिरोंज में हुई.

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प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने क्या कहा?

छात्राओं का कहना है कि किराए में बढ़ोतरी से स्कूल आना-जाना मुश्किल हो गया है. मामले की जानकारी मिलने पर SDM ओम नारायण बड़कुल मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बात की, उनकी समस्याएं सुनीं.

किराए में बढ़ोतरी से छात्राओं को पैसों की भी काफी दिक्कतें हुई हैं. उन्हें स्कूल आने-जाने के लिए रोजाना बस का किराया देना पड़ रहा है. अब, बढ़े हुए किराए का सीधा बोझ उन पर और उनके परिवारों पर पड़ रहा है.

स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा बोझ

बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. सिरोंज में स्टूडेंट्स ने बस किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. स्टूडेंट्स के मुताबिक, बस का किराया जो पहले 10 से 15 रुपये था, अब बढ़ा दिया गया है. इससे गांव के इलाकों से स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है.

स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर किराया कम नहीं हुआ तो स्कूल आना-जाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने MLA उमाकांत शर्मा से भी बस किराए में कमी की मांग की है. उनका कहना है कि बस का किराया किसी भी कीमत पर कम होना चाहिए. किराए में बढ़ोतरी से स्कूल आना-जाना मुश्किल हो जाएगा और स्टूडेंट्स की पढ़ाई छूटने का खतरा है. हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया है कि किराया कम किया जाएगा.

Tags: Gen AlphaMadhya Pradeshstudent protest
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