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गरबा पर घमासान! मुस्लिम समाज से नवरात्रि आयोजनों में नहीं जाने की अपील; हिंदू धर्म गुरु ने रही बड़ी बात

Bhopal Garba Controversy: भारत में कुछ दिनों बाद नवरात्रि त्योहार का आगमन होने वाला है. इसमें गरबा को लेकर अभी से विवाद शुरू हो गया है. भोपाल के मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि वह नवरात्रि आयोजनों में ना शामिल हों.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 7, 2026 12:24:39 PM IST

भोपाल में गरबा आयोजन को लेकर हुआ विवाद
भोपाल में गरबा आयोजन को लेकर हुआ विवाद


भोपाल में गरबा और नवरात्रि आयोजनों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने मुस्लिम समाज से अपील की है. कमेटी ने मुस्लिम युवाओं से आगामी गरबा और नवरात्रि कार्यक्रमों में जाने से परहेज करने को कहा है. इसके बाद हिंदू धर्म गुरु ने भी इस पर टिप्पणी की है. जानें पूरा मामला. 

मुस्लिम समाज से खास अपील

ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के मुख्य संरक्षक शमशुल हसन बल्ली का कहना है कि यह अपील किसी धर्म या धार्मिक आयोजन के विरोध में नहीं है। सभी धर्मों की आस्था और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए. कमेटी ने कहा कि गरबा में मुस्लिम युवाओं की भागीदारी को लेकर कई बार आपत्तियां सामने आती हैं, इसलिए विवाद से बचना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना जरूरी है. कमेटी ने उलमा, काज़ियों और मुफ्तियों से भी युवाओं को समझाने की अपील की है. उसका कहना है कि इसका उद्देश्य भाईचारा, शांति और आपसी सम्मान बनाए रखना है.

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प्रशासन से की अपील

कमेटी ने प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों को पत्र भेजकर अपील की है कि यह संदेश 11 अक्टूबर से पहले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, तकनीकी और मेडिकल संस्थानों के साथ-साथ हॉस्टलों तक पहुंचाया जाए. समिति ने मुस्लिम युवाओं से सभी धर्मों का सम्मान करने, कानून का पालन करने और विवाद से बचने की अपील की है. साथ ही रील, लाइक और व्यूज के लिए धार्मिक आयोजनों में शामिल न होने की सलाह दी है. 

हिंदू पक्ष ने क्या कहा?

वहीं, हिंदू धर्म गुरु अनिलानंद महाराज ने कहा कि अपील के बावजूद कुछ मुस्लिम युवक नाम बदलकर गरबा आयोजनों में पहुंचते हैं.

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Tags: Bhopal NewsGarba ControversyGarba NewsNavratri
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