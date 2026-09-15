Home > मध्य प्रदेश > Ganesh Chaturthi 2026: उज्जैन में गणेश प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने का दावा, लोग मांगने लगे भगवान से माफी, जानें- पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2026: उज्जैन में गणेश प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने का दावा, लोग मांगने लगे भगवान से माफी, जानें- पूरा मामला

Ganesh Chaturthi 2026: ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे गांव में नगर पूजा हुई थी. उसी के बाद इस प्रकार की घटना सामने आई. हालांकि, दोपहर बाद पानी की बूंद नहीं आई. भगवान गणेश की आंखों में आंसू आने की बात सुनते ही गांव में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई.

By: Hasnain Alam | Published: September 15, 2026 10:34:58 PM IST

गणेश प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने का दावा
गणेश प्रतिमा की आंखों से आंसू निकलने का दावा


Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के मौके पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के ताजपुर गांव में माता जी के चोपड़ा (कुंड) स्थित गणेश प्रतिमा की आंखों से आंसू आने का दावा किया गया है. 4 दिन पहले शनिवार सुबह यह बात फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचने लगे. ग्रामीणों का कहना है कि प्रतिमा की आंखों से आंसू बहते दिखाई दिए और यह स्थिति कुछ घंटे तक बनी रही.

ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे गांव में नगर पूजा हुई थी. उसी के बाद इस प्रकार की घटना सामने आई. हालांकि, दोपहर बाद पानी की बूंद नहीं आई. भगवान गणेश की आंखों में आंसू आने की बात सुनते ही गांव में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई. लोग गणेश प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचने लगे. श्रद्धालुओं की ओर से मौके पर महाआरती भी की गई.

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ग्रामीणों ने मंदिर को करीब 700 से 800 वर्ष पुराना बताया

ग्रामीणों ने बताया कि प्रतिमा की आंखों से आंसू आने की जानकारी मिलने के बाद आसपास के क्षेत्रों से भी लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे. ग्रामीणों ने मंदिर को करीब 700 से 800 वर्ष पुराना बताया है और इसे पुरातत्व संबंधी जानकारी से जोड़ते हुए दावा किया.

ऐसा भी बताया जा रहा है कि दो दिन पूर्व नगर के सभी मंदिरों में चोला चढ़ाया गया, लेकिन भक्त इस मंदिर में चोला नहीं चढ़ा पाए थे और फिर ये दृश्य देखने को मिला. सभी ग्रामीणों ने भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी भूलों को क्षमा करें.

कुंड में स्थित है मंदिर

हालांकि, एक कयास यह भी लगाया जा रहा है कि मंदिर कुंड में स्थित है, इसलिए पानी रिसकर प्रतिमा तक पहुंचा हो, परंतु भक्त और ग्रामीण इसे पूरी तरह आस्था व धर्म से जोड़कर देख रहे हैं.

Tags: home-hero-pos-3MP News
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