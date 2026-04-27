Home > मध्य प्रदेश > Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित

Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित

Maihar fuel crisis: मैहर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत से आमजन, वाहन चालक और श्रद्धालु परेशान हैं. इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम पंपों पर ईंधन खत्म, शहर में अफरा-तफरी का माहौल है.

By: Preeti Rajput | Published: April 27, 2026 12:58:52 PM IST

मैहर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत से आमजन, वाहन चालक और श्रद्धालु परेशान हैं.
मैहर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत से आमजन, वाहन चालक और श्रद्धालु परेशान हैं.


Maihar fuel crisis: मैहर धर्मनगरी मैहर में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत से आमजन, वाहन चालकों और श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ गई हैं. शहर के प्रमुख Indian Oil Corporation और Bharat Petroleum के पेट्रोल पंपों पर ईंधन का स्टॉक समाप्त हो जाने से पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल है.

दर्शन के लिए पहुंचें हजारों श्रद्धालु

मां शारदा की नगरी होने के कारण मैहर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में ईंधन संकट ने विशेष रूप से बाहरी शहरों से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों को धक्का देते नजर आए, जबकि कई लोग घंटों कतार में खड़े रहने के बाद बिना ईंधन के लौटने को मजबूर हुए.

You Might Be Interested In

भारी भीड़ के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण

सूत्रों के अनुसार, डिपो से ईंधन आपूर्ति में व्यवधान आने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाने से उनके टैंक खाली हो गए हैं. इसके चलते लोग अब शहर से बाहर स्थित पेट्रोल पंपों का रुख कर रहे हैं, जहां भारी भीड़ के कारण स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है.

ईंधन संकट का असर

ईंधन संकट का असर केवल यात्रियों तक सीमित नहीं है. कामकाजी लोगों, दैनिक वेतनभोगियों और व्यापारियों को भी इससे परेशानी हो रही है. परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने से स्थानीय व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है. साथ ही एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी चुनौती बन गया है.

 ईंधन टैंकरों के पहुंचने का इंतजार

स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही ईंधन आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. फिलहाल, शहरवासी और श्रद्धालु ईंधन टैंकरों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मैहर की थमी रफ्तार फिर से सामान्य हो सके.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: Maihar fuel crisispetrol diesel shortage Maihar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित
Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित
Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित
Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित