Maihar fuel crisis: मैहर में गहराया ईंधन संकट, पेट्रोल-डीजल की किल्लत से जनजीवन प्रभावित

Maihar fuel crisis: मैहर धर्मनगरी मैहर में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत से आमजन, वाहन चालकों और श्रद्धालुओं की परेशानियां बढ़ गई हैं. शहर के प्रमुख Indian Oil Corporation और Bharat Petroleum के पेट्रोल पंपों पर ईंधन का स्टॉक समाप्त हो जाने से पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल है.

दर्शन के लिए पहुंचें हजारों श्रद्धालु

मां शारदा की नगरी होने के कारण मैहर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में ईंधन संकट ने विशेष रूप से बाहरी शहरों से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों को धक्का देते नजर आए, जबकि कई लोग घंटों कतार में खड़े रहने के बाद बिना ईंधन के लौटने को मजबूर हुए.

भारी भीड़ के कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण

सूत्रों के अनुसार, डिपो से ईंधन आपूर्ति में व्यवधान आने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पाने से उनके टैंक खाली हो गए हैं. इसके चलते लोग अब शहर से बाहर स्थित पेट्रोल पंपों का रुख कर रहे हैं, जहां भारी भीड़ के कारण स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है.

ईंधन संकट का असर

ईंधन संकट का असर केवल यात्रियों तक सीमित नहीं है. कामकाजी लोगों, दैनिक वेतनभोगियों और व्यापारियों को भी इससे परेशानी हो रही है. परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने से स्थानीय व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है. साथ ही एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी चुनौती बन गया है.

ईंधन टैंकरों के पहुंचने का इंतजार

स्थानीय नागरिकों और वाहन चालकों ने जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र ही ईंधन आपूर्ति बहाल नहीं की गई, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. फिलहाल, शहरवासी और श्रद्धालु ईंधन टैंकरों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि मैहर की थमी रफ्तार फिर से सामान्य हो सके.

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