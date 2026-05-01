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BSI Land Encroachment: BSI जमीन विवाद गरमाया, श्रमिकों ने हक के लिए उठाई आवाज; कांग्रेस ने खोला मोर्चा

Land Dispute Strongmen: कार्यक्रम इंटक के महामंत्री जयमल सिंह राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ. इसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 1, 2026 7:17:57 PM IST

BSI जमीन विवाद गरमाया
BSI जमीन विवाद गरमाया


Sehore BSI Land Encroachment: अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) द्वारा बीएसआई लिमिटेड के दिवंगत श्रमिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कार्यक्रम में बीएसआई के 90 दिवंगत मजदूरों को याद किया गया, वहीं बुजुर्ग श्रमिकों का अंगवस्त्र और पुष्पमालाओं से सम्मान किया गया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया.

कार्यक्रम इंटक के महामंत्री जयमल सिंह राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ. इसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक, कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.

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कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन

इस अवसर पर इंटक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीएसआई लिमिटेड की सीलिंग भूमि पर वास्तविक श्रमिकों का अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की. ज्ञापन में कहा गया कि शुगर फैक्ट्री, कृषि फार्म, शुगर एवं सोया प्लांट से जुड़े भूमिहीन श्रमिकों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जाए. साथ ही, सीलिंग की जमीन से दबंगों, बाहुबलियों, भू-माफियाओं, राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली लोगों का कब्जा हटाकर पात्र श्रमिक परिवारों को जीवन-यापन के लिए 5-5 एकड़ भूमि प्रदान की जाए.

 श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे – जिला कांग्रेस अध्यक्ष

जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि बीएसआई के श्रमिक परिवार लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. अब तक बीएसआई के लगभग 90 श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है. उन्होंने कहा कि सीहोर में देश के सबसे बड़े मजदूर आंदोलनों में से एक आंदोलन हुआ था, लेकिन आज भी श्रमिक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

प्रशासन की मिलीभगत के आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसआई की सीलिंग भूमि पर राजस्व विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है. इन कब्जाधारियों ने जमीन पर आलीशान मकान, दुकानें, ढाबे, होटल और मैरिज गार्डन तक बना लिए हैं, जिससे वे करोड़ों रुपये का लाभ कमा रहे हैं. दूसरी ओर, वास्तविक श्रमिक परिवार आज भी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

कांग्रेस ने मांग की कि सीलिंग एक्ट के तहत बीएसआई से जुड़े भूमिहीन और कृषि श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर 5-5 एकड़ भूमि आवंटित की जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें.

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Tags: BSI land encroachmentCongress statement workers rightslabor rights issue Indialand dispute strongmenPolitical News
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