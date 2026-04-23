Dindori Wedding Violence: शादी का जश्न हिंसा में तब्दील – लाठी-डंडों से हुआ हमला, कई घायल; पुलिस ने बचाई बारातियों की जान

Dindori Wedding Violence: मध्यप्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक शादी समारोह अचानक हिंसा में बदल गया. दुल्हन पक्ष और गांव वालों द्वारा बारातियों के साथ मारपीट किए जाने और वाहनों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. हालात इतने बिगड़ गए कि बारातियों को पुलिस सुरक्षा में गांव से बाहर निकालना पड़ा.

इस वजह से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक पूरा मामला गाड़ासरई थाना क्षेत्र के चिरपुटिया गांव का है, जहां मंडला जिले के नारायणगंज से बारात दुल्हन लेने पहुंची थी. आरोप है कि बारातियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया.

बताया जा रहा है कि देर रात दूल्हे के भाई ने जब अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई, तो विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दुल्हन पक्ष के लोगों और ग्रामीणों ने मिलकर बारातियों पर हमला कर दिया. इस दौरान दूल्हे के पिता, बड़े पिता और चाचा सहित कई लोगों के साथ मारपीट की गई और कुछ बारातियों को बंधक भी बना लिया गया.

मारपीट में 5 से 6 बाराती घायल

मारपीट में करीब 5 से 6 बाराती घायल हुए हैं, जिन्हें हाथ, पैर और सिर में चोटें आई हैं. वहीं हमलावरों ने बारातियों के दो वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की और कांच फोड़ दिए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बारातियों को सुरक्षित गांव से बाहर निकाला. घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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