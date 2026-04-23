Sambal Yojana Scam: गरीबों की मदद की राशि में हेराफेरी, समनापुर जनपद पंचायत का कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

Sambal Yojana Scam: डिंडोरी जिले की जनपद पंचायत समनापुर में संबल योजना के तहत वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर मुकेश मालवीय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

समनापुर जनपद पंचायत में संबल योजना की राशि में हेराफेरी की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं. प्रशासन द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में पाया गया कि ऑपरेटर मुकेश मालवीय ने योजना के पोर्टल और आईडी का दुरुपयोग कर सरकारी धन को अपने निजी खाते में ट्रांसफर किया था.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के आधार पर थाना समनापुर में आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया है.

आगे की जांच और सतर्कता

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के इस मामले की विस्तृत जांच जारी रहेगी. यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस गबन में क्या विभाग के अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भी संलिप्तता थी. योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी फाइलों को दोबारा खंगाला जा रहा है.

संबल योजना का उद्देश्य गरीबों को मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता देना है, लेकिन इस तरह की धोखाधड़ी से पात्र हितग्राहियों का हक मारा जा रहा है.

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