दिनारा में खुलेगी कृषि उपज मंडी, विधायक रमेश प्रसाद खटीक का बड़ा कदम; किसानों-व्यापारियों की समस्या पर एक्शन

Dinara Mandi News: क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को गंभीरता से लेते हुए करैरा विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने दिनारा में कृषि उपज मंडी शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. उन्होंने करैरा कृषि उपज मंडी के सचिव को दिनारा में मंडी संचालन के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि चिन्हित कर आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

किसानों और व्यापारियों को हो रही असुविधा

दिनारा क्षेत्र के किसान लंबे समय से अपनी कृषि उपज बेचने के लिए दूर-दराज की मंडियों पर निर्भर हैं. इससे उन्हें समय, श्रम और परिवहन खर्च जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, स्थानीय व्यापारियों को भी खरीद-बिक्री के लिए स्थायी और व्यवस्थित स्थान न होने के कारण असुविधा झेलनी पड़ रही है.

विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना पड़ता है, जिससे उनका समय और धन दोनों व्यर्थ होते हैं. उन्होंने कहा कि व्यापारियों को भी निश्चित स्थान के अभाव में कारोबार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

मंडी सचिव को निर्देश, सरकारी भूमि का करें सर्वे

इन समस्याओं को देखते हुए विधायक ने मंडी सचिव को निर्देशित किया कि दिनारा में उपलब्ध सरकारी भूमि का सर्वे कर उसे मंडी के लिए आरक्षित किया जाए. साथ ही, मंडी संचालन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द शुरू किया जाए.

उन्होंने कहा कि किसानों और व्यापारियों की सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. क्षेत्र में कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें. दिनारा में मंडी शुरू होने से न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी.

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