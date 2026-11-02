‘मूर्ख’, ‘पॉलिटिकल बाबा’… धीरेंद्र शास्त्री पर क्यों भड़के दिग्विजय सिंह? भाई ने भी कर दी बहिष्कार की अपील

Digvijaya Singh on Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति और राघौगढ़ रापरिवार में नई बहस छेड़ दी है. भगवान राम और श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए कथावाचक ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन पर विवाद शुरू हो गया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने उन्हें मूर्ख तक कह दिया, जबकि, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने लोगों से धीरेंद्र शास्त्री का बहिष्कार करने की अपील की है. दिलचस्प बात यह भी है कि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और उनका परिवार धीरेंद्र शास्त्रा के अनुयायी बताए जाते हैं. यानी एक ही परिवार में इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आ रही है.

धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा?

यह विवाद 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के करेरा में हुई एक कथा के दौरान शुरू हुआ. यहां धीरेंद्र शास्त्री भगवान राम और श्री कृष्ण के रूपों की तुलना करते दिखे. उन्होंने कहा अपने ठाकुरजी की कोई भी फ़ोटो देख लो; जब वे खड़े भी होते हैं, तो तीन जगह से टेढ़े होते हैं. फिर उन्होंने श्री कृष्ण के त्रिभंग आसन का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनके पैर क्रॉस किए हुए हैं, कमर मुड़ी हुई है और गर्दन टेढ़ी है.

इसके उलट, भगवान राम के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी मूर्ति सीधी खड़ी है, उनका नाम और चाल भी सीधी है. उन्होंने अयोध्या और वृंदावन की तुलना करते हुए बांसुरी और धनुष का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, बांसुरी बजाना एक खेल है, लेकिन धनुष चलाना कोई खेल नहीं है. उनके बयान का वीडियो वायरल होने के बाद विरोध शुरू हो गया.

दिग्विजय सिंह ने पूछा, आप कब से बाबा बन गए?

दिग्विजय सिंह ने अपनी ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ के दौरान धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर रिएक्शन दिया. जब उनसे इस विवाद के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कथावाचक को ‘मूर्ख’ कहा और पूछा कि वह कब से बाबा बन गए. उनके साथ मौजूद कंप्यूटर बाबा ने भी धीरेंद्र शास्त्री को ‘पॉलिटिकल बाबा’ कहा और सवाल किया कि उन पर कमेंट करने से क्या हासिल होगा.

लक्ष्मण सिंह ने बायकॉट की अपील की

दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व MP, लक्ष्मण सिंह ने भी बयान पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने एक वीडियो जारी करके लोगों से धीरेंद्र शास्त्री की कथाओं का बायकॉट करने की अपील की. इस तरह, राघौगढ़ राजघराने के दो सीनियर सदस्यों ने कथावाचक का विरोध किया है.

जयवर्धन सिंह का परिवार धीरेंद्र शास्त्री का फॉलोवर है

इस विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू दिग्विजय सिंह के परिवार से जुड़ा है. उनके बेटे और कांग्रेस MLA, जयवर्धन सिंह, धीरेंद्र शास्त्री के फॉलोवर बताए जाते हैं. उनकी पत्नी और बेटे भी कथावाचक को मानते हैं. कुछ समय पहले जयवर्धन सिंह ने धीरेंद्र शास्त्री को राघोगढ़ किले में बुलाया था, जहां एक धार्मिक समारोह भी हुआ था. इस वजह से, एक ही परिवार के सदस्यों की अलग-अलग राय चर्चा का विषय बन गई है.

विवाद बढ़ने पर धीरेंद्र शास्त्री ने माफ़ी मांगी

बढ़ते विरोध के बाद, धीरेंद्र शास्त्री ने साफ़ किया कि वह खुद भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनका राम और कृष्ण के बीच फ़र्क पैदा करने का कोई इरादा नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बात एक मशहूर संत की कहानी में कही गई एक पंक्ति को समझाते हुए कही थी. अगर उनकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं.