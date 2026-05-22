अब सिर्फ कानून… भोजशाला फैसले के बाद धार में हाई अलर्ट, SP सचिन शर्मा की खुली चेतावनी

Dhar IPS Sachin Sharma Warning: मध्य प्रदेश के धार ज़िले में भोजशाला-कमल मौला परिसर को लेकर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बना दिया गया है. ज़िले के पुलिस अधीक्षक (SP), IPS सचिन शर्मा द्वारा गुरुवार शाम मीडिया को संबोधित करते हुए अपनाए गए कड़े रुख की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है.

उन्होंने कोर्ट के फ़ैसले को गलत तरीक़े से पेश करने वालों या सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को साफ शब्दों में कड़ी चेतावनी दी. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी बात.

सचिन शर्मा ने क्या कहा?

कड़े लहजे में बोलते हुए SP सचिन शर्मा ने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया या प्रेस के जरिए माननीय हाई कोर्ट के फ़ैसले की गलत व्याख्या कर रहे हैं, मैं उन्हें आख़िरी चेतावनी देने आया हूं. उनके पास इस सलाह को मानने के लिए गुरुवार शाम तक का समय था; अब से, केवल क़ानून का राज चलेगा.

जिस किसी में भी इतनी हिम्मत है या जो यह मानता है कि वह क़ानून को चुनौती दे सकता है. वह इसकी आज़माइश कर सकता है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, और उन्हें उन परिणामों के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा ऐसे परिणाम जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी.

गुरुवार को फ़्लैग मार्च निकाला गया

शुक्रवार को संभावित घटनाओं की आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने अपनी पूरी ताक़त सड़कों पर उतार दी है. गुरुवार शाम को, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और SP सचिन शर्मा के नेतृत्व में पूरे धार शहर में एक विशाल फ़्लैग मार्च निकाला गया.

इस फ़्लैग मार्च की एक ख़ास बात यह थी कि पुलिसकर्मी तिरंगा (राष्ट्रीय ध्वज) थामे हुए दिखाई दिए, जबकि बैकग्राउंड में DJ सिस्टम के ज़रिए सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाले गीत बज रहे थे. यह एक अनोखी पहल थी जिसने ताकत के प्रदर्शन को शांति के संदेश के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा.

सुरक्षा बलों की तैनाती

फ़्लैग मार्च में RAF, STF, SF, घुड़सवार पुलिस और ज़िला पुलिस बल की टुकड़ियां शामिल थीं. सुरक्षा काफिले के हिस्से के तौर पर, ‘वज्र’ और ‘योद्धा’ जैसे बख्तरबंद वाहन भी सड़कों पर दिखाई दिए. लाउडस्पीकरों के जरिए, अधिकारियों ने जनता से आने वाले त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की.

भोजशाला में ‘अखंड पूजा’

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के बाद, जिसमें भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर के तौर पर मान्यता दी गई थी भोज उत्सव समिति ने शुक्रवार को सामूहिक ‘अखंड पूजा’ (लगातार पूजा-अर्चना) करने का आह्वान किया है. समिति का कहना है कि 721 सालों में यह ऐसा पहला मौका होगा.

पूरे परिसर और संवेदनशील इलाकों में 1,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. हर गतिविधि पर ड्रोन की मदद से आसमान से, और साथ ही CCTV कैमरों के एक बड़े नेटवर्क के जरिए नजर रखी जा रही है. इसके अलावा, प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा. नमाज (प्रार्थना) की अनुमति रद्द होने के बाद, किसी भी ऐसी नई परंपरा या काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कानून का उल्लंघन करता हो.