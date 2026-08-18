Home > मध्य प्रदेश > आधी रात 34 लड़कियां हॉस्टल की खिड़कियों से कूदकर भागीं, पहुंची थाने; बताई ऐसी बात कि लोगों के उड़े होश

आधी रात 34 लड़कियां हॉस्टल की खिड़कियों से कूदकर भागीं, पहुंची थाने; बताई ऐसी बात कि लोगों के उड़े होश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के धार से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गर्ल्स हॉस्टल से 34 छात्राएं आधी रात खिड़कियों से कूदकर भाग गईं और थाने पहुंची. फिर उन्होंने वहां समस्याएं बताईं. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 18, 2026 4:00:43 PM IST

आधी रात 34 लड़कियां हॉस्टल की खिड़कियों से कूदकर भागीं, पहुंची थाने
आधी रात 34 लड़कियां हॉस्टल की खिड़कियों से कूदकर भागीं, पहुंची थाने


इस वक्त देश में युवा जगता नजर आ रहा है. हर जगह जेन जी और जेन अल्फा अपनी मांगों और सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. मध्य प्रदेश के धार की कुक्षी तहसील के निसरपुर स्थित आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की 34 छात्राएं आधी रात को हॉस्टल से निकलकर 10 किलोमीटर दूर रात एक बजे कुक्षी पहुंच गई. फिर उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

रात 12 बजे भागीं छात्राएं

रात करीब 12 बजे छात्राएं अपने कमरों की खिड़कियों से बाहर निकलीं और हॉस्टल के पीछे के रास्ते से बाहर आ गईं. पैदल जा रही छात्राओं को कुक्षी से करीब 2 किलोमीटर दूर जयस प्रदेश अध्यक्ष रविराज बघेल ने देखा और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद कुक्षी थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस और अन्य वाहनों की मदद से सभी छात्राओं को सुरक्षित थाने पहुंचाया गया. 

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दुर्व्यवहार और खराब खाने की शिकायत की

एसडीओपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार के सामने छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई. छात्रों ने बताया कि उन्हें बेहद खराब क्वालिटी का खान दिया जाता है. इतना ही नहीं, उन्होने वार्डन बबिता चौहान पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. छात्राओं ने कन्या शिक्षा परिसर को वैकल्पिक भवन में ट्रांसफर के अलावा वार्डन बबिता चौहान को हटाने की बात कही है. साथ ही नई वार्डन मोनिका चौहान को प्रभार देने की मांग की है. 

क्षमता से अधिक छात्राओं को रखा गया

छात्राओं ने बताया कि निसरपुर के 50 सीटर छात्रावास में कन्या शिक्षा परिसर की 89 छात्राओं समेत कुल 139 छात्राएं रह रही हैं. सीमित जगह में इतनी संख्या होने से हॉस्टल में भारी भीड़ है और एक कमरे में करीब 9 छात्राओं को रहना पड़ रहा है. 

बीईओ हीरालाल निंग्वाल के मुताबिक, अनुमति के बाद कन्या शिक्षा परिसर को पुराने हॉस्टल भवन में शिफ्ट किया जाएगा. नई वार्डन मोनिका चौहान ने कार्यभार संभाल लिया है. वहीं, कुक्षी एसडीएम विशाल धाकड़ समेत अधिकारी आज छात्राओं से बातचीत कर स्थिति का जायजा लेंगे. 

यह खबर भी पढ़ें: अंपायर का सिर उड़ा दिया था… DSP सिराज का ऐसा बुलेट थ्रो, जब मैदान पर खिलाड़ी ही नहीं, कमेंटेटर भी हुए हैरान

Tags: Dhar Newsmadhya pradesh news
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