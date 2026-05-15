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Dhar Bhojshala Verdict: भोजशाला हमेशा से… बीजेपी नेता से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, हाई कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा?

Bhojshala Verdict: धार भोजशाला केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा फैसले के बाद बीजेपी की तरफ से पहला बयान आया है. जिसमें पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि भोजशाला को भोज तो हमेशा से हिंदुओं का ही था और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और आस्था है. इसी बीच बाकी नेताओं ने क्या कहा चलिए जानें.

By: Shristi S | Published: May 15, 2026 4:58:49 PM IST

बीजेपी नेता से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, हाई कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा?
बीजेपी नेता से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, हाई कोर्ट के फैसले पर किसने क्या कहा?


Dhar Bhojshala Case Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने आज यानी 15 मई 2006 को ऐतिहासिक भोजशाला पर बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने धार भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद विवाद के बीच भोजशाला को मंदिर करार दिया है. इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. 

बीजेपी पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि भोजशाला को भोज तो हमेशा से हिंदुओं का ही था और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा और आस्था है. 

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अजय आलोक ने क्या कहा?

पार्टी क प्रवक्ता ने कहा कि हिंदू समाज की आस्था हमेशा से ही न्यायपालिका पर रही है और अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उससे हम हिंदुओं के विश्वास को और ज्यादा मजबूती मिली है. इसके साथ ही अजय आलोक ने कहा कि हमारी तरह ही अन्य पक्षों को भी न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखाना चाहिए. आने वाले वक्त में काशी और मथुरा से जुड़े धार्मिक विवादों का भी जल्द समाधान होगा और मथुरा में खुलकर होली खेली जाएगी और काशी में भी पूर्ण रूप से भगवान शिव का अभिषेक होगा.

सूफी फाउंडेशन अध्यक्ष काशिश वारसी ने इस फैसले पर क्या कहा

सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को यह समझना चाहिए कि वर्षों से हिंदू इस स्थल पर पूजा-अर्चना, मूर्तियों की स्थापना और नियमित धार्मिक अनुष्ठान करते आ रहे हैं. मुस्लिम पक्ष को यहाँ केवल शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की अनुमति थी. कशिश वारसी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि जिस तरह बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया गया था, उसी तरह भोजशाला मामले में भी अदालत के फैसले को खुले दिल से स्वीकार किया जाना चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब इस फ़ैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, ओवैसी के बयान ने भोजशाला विवाद को सीधे तौर पर बाबरी मस्जिद फ़ैसले को लेकर चल रही बहस से जोड़ दिया है. उनका कहना है कि यह आदेश बाबरी मस्जिद मामले से काफ़ी मिलता-जुलता है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुधार करेगा और इस आदेश को रद्द कर देगा. यह साफ़ तौर पर बाबरी मस्जिद फ़ैसले जैसा ही है.

हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद से हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है. फैसले के बाद से ही भोजशाला परिसर के बाहर स्थित मंदिर में हिंदू पक्ष के लोग भारी संख्या में वहां पहुंचे. फैसले के समर्थन में लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और इस फैसले को लंबी लड़ाई की जीत बताई. इस दौरान परिसर के बाहर भगवा झंडा लहराया गया और समर्थकों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया. लोगों ने कहा कि यह फैसला उनकी सालों की आस्था और मांग का नतीजा  है.  

धार-भोजशाला पर कोर्ट का क्या है कहना

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धार स्थित भोजशाला परिसर परमार वंश के महाराज भोज के समय का संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. वहां देवी सरस्वती का मंदिर मौजूद था, इस पर कोर्ट ने माना कि भोजशाला परिसर एक संरक्षित स्मारक और मंदिर है. यहीं नहीं कोर्ट ने हिंदू पक्ष को वहां पूजा का अधिकार देने की बात भी कही और केंद्र और राज्य सरकार के साथ यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मांग की कि यहां संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया जाए.

हाई कोर्ट ने वाग्देवी की मूर्ती को भारत वापस लाकर मंदिर में स्थापित करने के मुद्दे पर भी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस विषय पर सोच सकती है. 

मुस्लिम पक्ष पर क्या कहा?

इस बीच, मुस्लिम पक्ष के संबंध में, अदालत ने कहा कि यदि वे मस्जिद के लिए कोई वैकल्पिक स्थान चाहते हैं, तो वे सरकार को आवेदन दे सकते हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि मस्जिद का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए, जहाँ दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो.

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