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Dhar Bhojshala High Court Verdict: मस्जिद नहीं, मंदिर है ऐतिहासिक धार भोजशाला, मुस्लिम पक्ष को झटका

Dhar Bhojshala High Court Verdict: ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर करार दिया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 15, 2026 4:10:33 PM IST

dhar bhojshala high court verdic: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट धार भोजशाला मंदिर करार दिया
dhar bhojshala high court verdic: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट धार भोजशाला मंदिर करार दिया


Dhar Bhojshala High Court Verdict: ऐतिहासिक भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद विवाद के बीच शुक्रवार (15 मई, 2026) को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर करार दिया है, यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए राहत और खुशी देने वाला है. वहीं, हालात बेकाबू या फिर कोई हिंसा नहीं हो, इसलिए जिलेभर में धारा 163 लागू कर दी गई है और पुलिस के साथ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है.

हिंदुओं को मिला पूजा का अधिकार, मिलेगी मस्जिद के लिए जमीन 

फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट की ओर से एक ऐतिहासिक फैसला आया है. कोर्ट ने भोजशाला परिसर को एक हिंदू मंदिर के रूप में मान्यता दी है. कोर्ट ने हिंदुओं को वहां पूजा-अर्चना करने का अधिकार भी दिया है. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से सरकार को एक आवेदन देने को कहा है. सरकार धार में उन्हें वैकल्पिक ज़मीन देने पर विचार करेगी.

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हाई कोर्ट ने घोषित किया सरस्वती मंदिर

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में धार भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किया है. इसके साथ ही यहां पर पूजा करन की भी इजाजत हिंदू पक्ष को दी है. 

ये भी पढ़ें:- धार भोजशाला में कैद देवी को मिला छुटकारा, सैकड़ों साल पुराना है विवाद, जानें अब तक की कहानी

क्या थी हिंदू पक्ष की मांग

यहां पर बता दें कि पिछले 4 साल से भोजशाला विवाद कानूनी, ऐतिहासिक और धार्मिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वर्ष 2022 में इस मामले को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस से रंजना अग्निहोत्री और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण पूजा अधिकार देने की मांग की थी.

भोजशाला मामले में में फ़ैसले पर इंदौर ग्रामीण के DIG मनोज कुमार सिंह ने कहा कि भोजशाला मुद्दा एक संवेदनशील मामला है. हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतज़ाम किए हैं कि कहीं भी क़ानून-व्यवस्था में कोई गड़बड़ी न हो. राज्य के बाहर से भी काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल बुलाए गए हैं. हाई कोर्ट जो भी आदेश देगा, वह सभी को पूरी तरह से मंज़ूर होगा. कोर्ट के फ़ैसले का पालन सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. 

ये भी पढ़ें:- क्या अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर सुनाया गया ऐतिहासिक धार भोजशाला पर फैसला, क्या हैं 2 समानताएं

Tags: Dhar Bhojshala
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