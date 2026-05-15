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क्या अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर सुनाया गया ऐतिहासिक धार भोजशाला पर फैसला, क्या हैं 2 समानताएं

Dhar Bhojshala High Court Verdict: कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि इस स्थल पर हिंदू पूजा-अर्चना की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई है.

By: JP Yadav | Published: May 15, 2026 3:51:29 PM IST

dhar bhojshala high court verdict: फैसले में क्या है अयोध्या से समानता
dhar bhojshala high court verdict: फैसले में क्या है अयोध्या से समानता


Dhar Bhojshala High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पर अपना फैसला सुना दिया है. इसमें कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहा है कि उन्हें इसके बदले जमीन दी जाएगी. इसके लिए सरकार/प्रशासन के समक्ष उन्हें आवेदन देना होगा. इस तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर ही फैसला सुनाया है. दरअसल, 5 अगस्त, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल को मंदिर की जमीन करार दिया था. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को जमीन देने का फैसला सुनाया था. इसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था.   

यहां पर बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को  मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पर फैसला सुना दिया है.कोर्ट ने भोजशाला को साफ-साफ मंदिर करार दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने मंदिर में पूजा पाठ का अधिकार भी हिंदुओं को दे दिया है. इस लिहाज से यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है. 

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम यह भी दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य यह स्थापित करता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था. फैसला हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया है. 

अदालत ने क्या-क्या कहा?

अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए कहा कि वो मस्जिद की जमीन के लिए आवेदन कर सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि एएसआई अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ अयोध्या मामले में स्थापित मिसाल के आधार पर और पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय एएसआई द्वारा किए गए ऐसे बहु-विषयक अध्ययनों के निष्कर्षों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों पर सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है.

क्या-क्या कहा हाई कोर्ट ने

  •  पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, ASI की अधिसूचनाओं और सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया.
  •  ASI एक्ट के प्रावधानों और अयोध्या फैसले में तय सिद्धांतों के आधार पर मामले की जांच की गई.
  •  बहु-विषयक ASI अध्ययनों के निष्कर्षों पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है.
  •  पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रकृति को देखते हुए ASI रिपोर्ट महत्वपूर्ण है.
  • संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक अधिकारों का भी उल्लेख किया.
  •  फैसले में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया. 

Tags: Dhar Bhojshala
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