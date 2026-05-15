क्या अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर सुनाया गया ऐतिहासिक धार भोजशाला पर फैसला, क्या हैं 2 समानताएं

Dhar Bhojshala High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार (15 मई, 2026) को धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पर अपना फैसला सुना दिया है. इसमें कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहा है कि उन्हें इसके बदले जमीन दी जाएगी. इसके लिए सरकार/प्रशासन के समक्ष उन्हें आवेदन देना होगा. इस तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर ही फैसला सुनाया है. दरअसल, 5 अगस्त, 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल को मंदिर की जमीन करार दिया था. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को जमीन देने का फैसला सुनाया था. इसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था.

यहां पर बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला पर फैसला सुना दिया है.कोर्ट ने भोजशाला को साफ-साफ मंदिर करार दिया है. इतना ही नहीं, कोर्ट ने मंदिर में पूजा पाठ का अधिकार भी हिंदुओं को दे दिया है. इस लिहाज से यह हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम यह भी दर्ज करते हैं कि ऐतिहासिक साहित्य यह स्थापित करता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था. फैसला हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया है.

अदालत ने क्या-क्या कहा?

अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए कहा कि वो मस्जिद की जमीन के लिए आवेदन कर सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि एएसआई अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ अयोध्या मामले में स्थापित मिसाल के आधार पर और पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय एएसआई द्वारा किए गए ऐसे बहु-विषयक अध्ययनों के निष्कर्षों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों पर सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकता है.

क्या-क्या कहा हाई कोर्ट ने