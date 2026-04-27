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गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग, गो हत्या, तस्करी और सेवा कानून को लेकर आंदोलन तेज

Cow National Mother demand: श्योपुर में गो माता को राष्ट्र माता दर्जा देने, गो हत्या और गो तस्करी पर रोक लगाने की मांग को लेकर गो भक्तों ने प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा.

By: Preeti Rajput | Published: April 27, 2026 5:09:43 PM IST

श्योपुर में गो माता को राष्ट्र माता दर्जा देने की मांग
श्योपुर में गो माता को राष्ट्र माता दर्जा देने की मांग


Cow National Mother demand: मध्य प्रदेश श्योपुर में सोमवार को गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने और संपूर्ण भारत में गो हत्या और गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने  सहित अन्य मांगों को लेकर अभियान तेज हो गया है. इन्हीं मांगो को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला.नंदी के नेतृत्व में श्योपुर के हजारेश्वर पार्क से स्लोगन लिखी तख्ती लेकर रवाना हुए गो भक्तों का हुजूम भी देखने को मिला और नारेवाजी करते हुए भीषण गर्मी में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेवाजी भी गई.जहां श्योपुर के गो भक्तों ने तहसीलदार मनीषा मिश्रा को ज्ञापन देकर गो तस्करी,गो हत्या,रोकने के लिए कानून बनाने गो सेवा का केंद्रीय कानून बनाने समेत कई अन्य मांग की गई.

गो तस्करी और गो हत्या पर रोक 

गो भक्तों ने जिला प्रशासन की अधिकारी तहसीलदार मनीषा मिश्रा को पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, राज्यपाल, सीएम डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि श्योपुर जिले सहित पूरे भारत देश में गो माताओं की दुर्दशा हो रही है. सड़कों पर घूम रही आवारा गो वंशों की मौत पॉलीथिन खाकर और सड़क हादसे में हो रही है.इसके अलावा गो तस्करी और गो हत्या की जा रही है इस पर रोक लगनी चाहिए. गो शालाओं का निर्माण होना चाहिए.सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द इस पर सरकार का ध्यान आकर्षण कर गो तस्करी,गो हत्या,रोकने के लिए कानून बनाने गो सेवा का केंद्रीय कानून बनाने समेत कई अन्य मांग की गई है.

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इन मांगों को लेकर आंदोलन

प्रत्येक राज्य में वन भूमि या गोचर भूमि पर कम से कम एक-एक गो अभ्यारण्य खोला जाए. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निराश्रित नर गोवंश के लिए नंदीशाला की स्थापना हो. गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, ताकि गौशाला में काम करने वाले लोगों को 100 दिन का ग्वाल वेतन मनरेगा से मिले एवं मनरेगा योजना के तहत गौशालाओं में निर्माण कार्य हो. पूरे देश में गोवंश संख्या के आधार पर गौशालाओं को एक निश्चित बिजली यूनिट निःशुल्क आवंटित हो अथवा बिजली बिल में एक निश्चित प्रतिशत छूट मिले. अधिक दान प्राप्त करने वाले सरकारी नियंत्रण में चल रहे मंदिरों के साथ गौशाला संचालन अनिवार्य किया जाए.

महानगरों में बड़े आवासीय क्षेत्र में गौशाला स्थापित करने के लिए बिल्डर को पृथक स्थान छोड़ने के निर्देश जारी किए जाए ताकि वहां रहने वाले गोप्रेमियों को गो दर्शन और गो ग्रास का लाभ मिले एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय मिल सके. गोवंश की मृत देह का उचित अंतिम संस्कार हो सके, ऐसा स्थान सरकार उपलब्ध कराए और अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था हो, ताकि गोमाता की मृत देह का अपमान ना हो.

कानून संबंधित मांगे

गो हत्यारों, गो तस्करी में शामिल अपराधियों के लिए आजीवन कठोर कारावास जैसी सजा का प्रावधान हो. गो तस्करी में उपयोग आने वाले वाहनों की जब्ती होने पर जमानत न हो और उन्हें नीलाम किया जाए अथवा गौशालाओं को उपयोग के लिए दिया जाए. कंपनियों के CSR फंड मे से एक निश्चित राशि गो सेवा से जुड़े कार्यों में खर्च करने की अनिवार्यता लागू हो.

संस्कृत कॉलेजों में गोसेवा प्रकल्प अनिवार्य

सिंगल यूज़ पॉलीथिन केरी वेग के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगाई जाए अथवा उसके उपयोग के बाद विधिवत निस्तारण किया जाए. पशु मेलों के नाम पर हो रही अवैध गो तस्करी रोकने के लिए केंद्रीय क़ानून बने. गो अस्पताल एवं स्कूलों से संबंधित मांग. जिला स्तर पर अलग से पंचगव्य अस्पतालों की स्थापना हो. विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड डे मील में देशी गाय माता के ताजा दूध अथवा देशी गाय माता के दूध के पाउडर को शामिल किया जाए. संस्कृत कॉलेजों में गोसेवा प्रकल्प अनिवार्य किए जाये.

 गो वाहिनी एम्बुलेंस और गो चिकित्साकर्मी नियुक्त हो

सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में देशी गाय के आर्थिक वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के विषय अनिवार्य किए जाए. हाइवे पर होने वाली गो दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उपाय किए जाए, प्रत्येक 50 किमी अथवा प्रत्येक टोल प्लाजा पर घायल गोवंश को तत्काल उपचार मुहैया कराने के लिए गो वाहिनी एम्बुलेंस और गो चिकित्साकर्मी नियुक्त हो तथा प्रत्येक 150-200 किमी पर गो चिकित्सालय की व्यवस्था हो.

गो माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग

गो भक्त पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दौलतराम गुप्ता ने बताया कि गो सम्मान अभियान पूरे देश में चल रहा है. आज 5 हजार तहसीलों में ज्ञापन दिया गया है. यह सच है कि भारत में गौमाता की दुर्दशा हुई है. इसकी सेवा सुरक्षा और सम्मान के लिए गो सेवा सम्मान अभियान चलाया जा रहा है. वास्तव में प्रत्येक नागरिक को गो माता की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए में केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि गो माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए जिससे इनकी सुरक्षा हो सकेलोगों के दिल में सेवा भाव जागृत हो सके. हम सभी नागरिक मिलकर गो माता के सम्मान के लिए तत्पर और तैयार है. 

गौ शालाओं के लिए आवंटित की जाएगी जमीन 

तहसीलदार मनीषा मिश्रा ने बताया कि सभी सम्माननीय लोग गो सम्मान के आव्हान के अंतर्गत यहां पर पहुंचे हैं. इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम राष्ट्रपति के नाम माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. इनकी मुख्य मांग है कि गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए उसके साथ-साथ जो गोवंश आवारा यहां पर घूमती है उनका विधिवत गौशाला जो बनी है चालू की जाए यह भी संभव हो कि अलग से उनके लिए जमीन आवंटित की जाए जिससे गौ शालाओं का संचालन किया जाए.

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Tags: Cow National Mother demandcow protection law IndiaSheopur protest
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