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Datia Up Chunav Result: चौथे राउंड के बाद कांग्रेस ने मारी बाजी! बढ़त से BJP में हड़कंप; क्या अब पलट जाएगा खेल?

Datia Up Chunav Result: पिछली बार दतिया सीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था. इस बार भी मतगणना के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: August 3, 2026 12:43:41 PM IST

दतिया उपचुनाव रिजल्ट
दतिया उपचुनाव रिजल्ट


Datia Up Chunav Result : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद वोटों की गिनती आज 3 अगस्त सोमवार से ही जारी है. चौथे राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बढ़त बनाई हुई है. भाजपा के आशुतोष तिवारी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस चुनाव का राज्य सरकार पर कोई अधिक असर नहीं पड़ने वाला है. लेकिन हार के बाद यहां भाजपा की चिंता बढ़ सकती है. लेकिन, कांग्रेस के लिए ये जीत पार्टी में खुशखबरी ला सकती है. 

चौथे राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार 

चौथे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह आगे नजर आ रहे हैं. हालांकि, शुरूआती दो राउंड में भाजपा के उम्मीदवार आगे थे. लेकिन तीसरे और चौथे राउंड में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है. चौथे राउंड की गिनती जारी है. 

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चौथे राउंड के नतीजे

  • घनश्याम सिंह (कांग्रेस): 12432
  • आशुतोष तिवारी (भाजपा): 12399
  • दामोदर यादव (आसपा): 4874

ये भी पढ़ें: Parliament Monsoon Session: गौरव गोगोई से लेकर अखिलेश यादव तक, संसद में पेपर लीक बिल डिबेट पर नेताओं ने अब तक क्या-क्या कहा?

क्यों हुआ उपचुनाव?

साल 2023 में दतिया विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र भारती को जीत मिली थी. उन्होंने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को हार का स्वाद चखाया था. हालांकि, बाद में उन्हें एक पुराने मामले में सजा हुई, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई. इसी कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है. राजेंद्र भारती इस बार चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे. वहीं भाजपा ने इस बार आशुतोष तिवारी को मौका दिया. वहीं कांग्रेस की तरफ से धनश्याम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई. 

ये भी पढ़ें: कांग्रेस को उसके कर्म ले डूबे… दतिया में सीएम मोहन यादव का बड़ा हमला, कहा- हिसाब चुकाने का समय आ गया

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