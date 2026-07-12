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नितिन नवीन से मुलाकात के बाद खत्म हुई नाराजगी, नरोत्तम मिश्रा ने कहा- बीजेपी में जन्म हुआ, बीजेपी में ही मरूंगा

Narottam Mishra: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी खत्म होती नजर आ रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी में जन्म हुआ है और बीजेपी में ही मरूंगा.

By: Sohail Rahman | Published: July 12, 2026 6:47:41 PM IST

नरोत्तम मिश्रा का बयान
नरोत्तम मिश्रा का बयान


Narottam Mishra Statements: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद वो लगातार सुर्खियों में हैं. इस बीच नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला, मेरी किसी से नाराजगी नहीं है. सबको टिकट मिल भी नहीं सकता है. एक को ही टिकट मिल सकता है. पार्टी ने बहुत दिया है. 6-6 बार विधायक बनाया है. पार्टी ने मंत्री बनाया. 30 साल तक विधायक बनाया, पार्टी से कोई गिलासिकवा नहीं है. पार्टी से पूरी तरह से संतुष्ट हैं.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मना लिया गया है. बातचीत हो गई है. किसी का इस्तीफा अध्यक्ष जी ने स्वीकार नहीं किया है, सब संतुष्ट हैं, काम पर लग गए हैं. जिन समर्थकों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इसको वापस लेने को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत जरूर करेंगे.

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नितिन नवीन से हुई मुलाकात

नरोत्तम मिश्रा की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हुई. इससे पहले उन्होंने कहा कि भाजपा में जन्म लिए हैं और भाजपा में ही मरेंगे. बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा और नितिन नवीन के बीच करीब 30 मिनट की मुलाकात हुई. इस मुलाकात के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने नितिन नवीन के सामने अपना पक्ष रखा. नितिन नवीन ने नरोत्तम मिश्रा को पार्टी में सम्मानजनक पद देने का वादा किया है.

यह भी पढ़ें – कौन हैं घनश्याम सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में बनाया अपना उम्मीदवार; पार्टी को दिला पाएंगे जीत?

पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर करता रहूंगा काम

नरोत्तम मिश्रा ने आगे अपने बयान में कहा कि पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा. यह तो तय हो गया कि मेरा कद बड़ा नहीं है, पार्टी बहुत ऊपर होती है. मुझे कोई भरोसा नहीं दिया गया है ना ही मैंने कोई भरोसा मांगा है. मैं पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मैं आशुतोष तिवारी के नामांकन में रहूंगा. उन्होंने इस बात को दोहराया कि भाजपा में जन्म लिए हैं और भाजपा में ही मरेंगे.

यह भी पढ़ें – कौन हैं नरोत्तम मिश्रा? दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने क्यों काटा टिकट, चौंकाने वाली वजह कर देगी हैरान

Tags: home-hero-pos-1MP NewsNarottam mishra
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