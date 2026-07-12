कौन हैं घनश्याम सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में बनाया अपना उम्मीदवार; पार्टी को दिला पाएंगे जीत?

Ghanshyam Singh: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है. कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है. जहां उनका मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी से होने वाला है. दतिया उपचुनाव की चर्चा ने तब जोड़ पकड़ा तब बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया. हालांकि, नरोत्तम मिश्रा की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अन्य बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं.

कांग्रेस ने जैसे ही घनश्याम सिंह के उम्मीदवारी की घोषणा की उनके घर पर समर्थकों का तांता लग गया और समर्थक ढोल-नगाड़े से टिकट मिलने का जश्न मनाने लगे.

कौन हैं घनश्याम सिंह?

घनश्याम सिंह दतिया के शाही परिवार से जुड़े एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति माने जाते हैं और जिले की राजनीति में उनका लंबे समय से प्रभाव रहा है. उनका राजनीतिक परिवार से नाता रहा है. उनके पिता महाराज कृष्ण सिंह जूदेव 1984 में भिंड-दतिया लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद थे.72 वर्षीय सिंह पहले भी दतिया से दो बार और सेवढ़ा से एक बार विधायक रह चुके हैं.

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राजनीतिक में लंबा अनुभव आएगा काम?

घनश्याम सिंह ने 1993 में कांग्रेस के टिकट पर दतिया से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और बीजेपी के शंभू तिवारी को हराया. हालांकि, 1998 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर चंदन सिंह को मैदान में उतार दिया और पार्टी चुनाव हार गई. 2003 में कांग्रेस ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया; वे राजेंद्र भारती को हराकर विधानसभा में वापसी करने में सफल रहे. हालांकि, 2008 के चुनाव में उन्हें बीजेपी के डॉ. नरोत्तम मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा.

मुकाबला होगा दिलचस्प

दतिया के बाद कांग्रेस ने 2013 में घनश्याम सिंह को सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा, जहां उन्हें बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल ने लगभग 1,800 वोटों के अंतर से हराया. उन्होंने 2018 में वापसी की और बीजेपी के राधेशलाल बघेल को हराकर सीट जीती और विधायक बने. हालांकि, 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप अग्रवाल ने सेवढ़ा में उन्हें एक बार फिर हरा दिया. दतिया से इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है. कांग्रेस द्वारा घनश्याम सिंह की उम्मीदवारी को अंतिम रूप देने के साथ ही अब मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है.

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