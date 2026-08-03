Datia By Election Results: वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या डैमेज कंट्रोल? राजेंद्र भारती सस्पेंड

Datia By Election Results | Congress Suspended Rajendra Bharti: 30 जुलाई को हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू होने से कुछ घंटे पहले, रविवार रात कांग्रेस ने अपने अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से सस्पेंड कर दिया. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) का यह देर रात का कदम उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह द्वारा भारती पर सत्ताधारी बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने के दो दिन बाद उठाया गया.

कांग्रेस ने रातों रात क्यों लिया फैसला

AICC के आदेश के अनुसार, दतिया से तीन बार विधायक रहे भारती को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है. भारती का सस्पेंशन बैंक धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दतिया विधायक के तौर पर उनकी अयोग्यता के महीनों बाद हुआ है; इसी अयोग्यता के कारण दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को उपचुनाव कराना पड़ा था. शुक्रवार को कांग्रेस उम्मीदवार और दो बार के पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया था कि भारती ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के साथ मिलीभगत करके उनके खिलाफ काम किया था.

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राजेंद्र भारती पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

सिंह ने दावा किया कि उपचुनाव में कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भारती को बीजेपी से आर्थिक मदद मिली थी. इन आरोपों को खारिज करते हुए भारती ने घनश्याम सिंह पर बीजेपी के तीन बार के पूर्व विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया. भारती ने आरोप लगाया कि सिंह ने मिश्रा के साथ हाथ मिलाया, जबकि उन्हें पता था कि पूर्व मंत्री ने अतीत में दतिया जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ अत्याचार और झूठे मामले दर्ज करवाए थे.

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