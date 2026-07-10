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दतिया उपचुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव! नरोत्तम मिश्रा की चुनावी वापसी पर लगा विराम पार्टी ने इस उम्मीदवार पर जताया भरोसा

Datia New BJP Candidate: दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवार के नाम का एलान कर दिया है. पार्टी ने आशुतोष तिवारी को आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है.

By: Shristi S | Published: July 10, 2026 6:55:58 PM IST

दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को हटा आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार
दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को हटा आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार


Datia Assembly Bypoll Election 2026: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने उम्मीदवार के नाम का एलान कर दिया है. पार्टी ने आशुतोष तिवारी को आधिकारिक उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है.

इस घोषणा के साथ ही पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की संभावित उम्मीदवारी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर भी विराम लग गया है.  अब बीजेपी दतिया सीट पर आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में चुनावी मुकाबला लड़ेगी. उम्मीदवार की घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है और सभी दल चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने नें जुट गए हैं.

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भाजपा ने आशुतोष पर जताया भरोसा

भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी का नाम फाइनल कर दिया है. पार्टी के कैंडिडेट की घोषणा के बाद चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. भाजपा संगठन अब अपने कैंपेन को तेज करने की तैयारी कर रहा है.

नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदों पर लगा विराम

कैंडिडेट की घोषणा के साथ ही यह साफ हो गया है कि भाजपा इस उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को मैदान में नहीं उतारेगी. उनके नाम को लेकर कुछ समय से राजनीतिक चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना कैंडिडेट बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है.

वोटिंग 30 जुलाई को होगी

दतिया विधानसभा सीट के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होगी और 3 अगस्त को गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे. उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही, सभी बड़ी पार्टियां अब अपने कैंपेन और लोगों तक पहुंचने की कोशिशों को तेज़ करने की तैयारी कर रही हैं.

Tags: Ashutosh TiwariBJPBypoll Elections 2026Datia Bypoll Election 2026home-hero-pos-1Madhya Pradesh
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