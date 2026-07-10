3 जवान लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे 3 युवक, जब स्पा सेंटर में घुसी पुलिस; सामने का नजारा देखकर रह गई दंग

मध्यप्रदेश के दमोह जिले के सिटी कोतवाली थाना श्रेत्र के तीन गुल्ली चौराहा स्थित एक स्पा सेंटर में अनैतिक काम हो रहा था. पुलिस को जब कुछ गलत काम होने का शक हुआ, तो उन्होंने छापा मारा. फिर कुछ ऐसा नजारा दिखा कि पुलिस दंग रह गई. तीन लड़कियों के साथ तीन युवक कुछ गंदी हरकत करते पकड़े गए. जानिए पूरा मामला.

पुलिस को क्या जानकारी मिली?

स्पा सेंटर में चल रही अनैतिक गतिविधियों की जानकारी जब सिटी कोतवाली को मिली. तो थाना इंचार्ज मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस जब अंदर घुसी तो उन्होंने युवक और तीन युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों पाया और उन्हें हिरासत में ले लिया. इतना ही नहीं, स्पा सेंटर में छापेमारी के दौरीन पुलिस ने कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की. हालांकि, अब हिरासत में लिए गए युवक-युवतियों से पूछताछ जारी है.

स्पा सेंटर के संचालक को किया गया गिरफ्तार

पुलिस को शुरुआती जांच में स्पा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जो रीवा का रहने वाला है और उसका नाम मुहम्मद आफताब अली है. पुलिस ने मामले में अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है. जांच पूरी होने और सभी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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