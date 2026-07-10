Home > क्राइम > 3 जवान लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे 3 युवक, जब स्पा सेंटर में घुसी पुलिस; सामने का नजारा देखकर रह गई दंग

3 जवान लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे 3 युवक, जब स्पा सेंटर में घुसी पुलिस; सामने का नजारा देखकर रह गई दंग

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक स्पा सेंटर की आड़ में गंदा काम हो रहा था. जब पुलिस ने छापेमारी की तो तीन युवक और तीन युवतियां संदिग्ध हालत में मिले.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 10, 2026 10:37:09 AM IST

दमोह के स्पा सेंटर में चल रहा गंदा काम
दमोह के स्पा सेंटर में चल रहा गंदा काम


मध्यप्रदेश के दमोह जिले के सिटी कोतवाली थाना श्रेत्र के तीन गुल्ली चौराहा स्थित एक स्पा सेंटर में अनैतिक काम हो रहा था. पुलिस को जब कुछ गलत काम होने का शक हुआ, तो उन्होंने छापा मारा. फिर कुछ ऐसा नजारा दिखा कि पुलिस दंग रह गई. तीन लड़कियों के साथ तीन युवक कुछ गंदी हरकत करते पकड़े गए. जानिए पूरा मामला. 

पुलिस को क्या जानकारी मिली?

स्पा सेंटर में चल रही अनैतिक गतिविधियों की जानकारी जब सिटी कोतवाली को मिली. तो थाना इंचार्ज मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस जब अंदर घुसी तो उन्होंने युवक और तीन युवतियों को संदिग्ध परिस्थितियों पाया और उन्हें हिरासत में ले लिया. इतना ही नहीं, स्पा सेंटर में छापेमारी के दौरीन पुलिस ने कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की. हालांकि, अब हिरासत में लिए गए युवक-युवतियों से पूछताछ जारी है. 

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स्पा सेंटर के संचालक को किया गया गिरफ्तार

पुलिस को शुरुआती जांच में स्पा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जो रीवा का रहने वाला है और उसका नाम मुहम्मद आफताब अली है. पुलिस ने मामले में अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है. जांच पूरी होने और सभी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: damoh crime newsMP News
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