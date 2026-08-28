Home > मध्य प्रदेश > MP: दमोह में रक्षाबंधन पर बेटे की मौत के बाद माता-पिता ने भी दी जान, बहन को लाने गया था छोटा बेटा, पत्नी है गर्भवती

MP: दमोह में रक्षाबंधन पर बेटे की मौत के बाद माता-पिता ने भी दी जान, बहन को लाने गया था छोटा बेटा, पत्नी है गर्भवती

Damoh News: दमोह में बेटे की मौत के बाद माता और पिता ने भी ट्रेन के आगे कूदकर मौत को गले लगा लिया. स्थानीय लोगों की सूचना पर आरपीएफ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

By: Hasnain Alam | Published: August 28, 2026 11:00:26 PM IST

दमोह सुसाइड केस
दमोह सुसाइड केस


MP News: रक्षाबंधन के दिन मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली और इसके बाद उसके माता-पिता ने भी अपनी जान दे दी. जानकारी के मुताबिक हिंडोरिया थाना क्षेत्र के करैया गांव निवासी 30 साल के मुकेश अहिरवार की करैया फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. इसके बाद उसके माता-पिता 65 साल के भरत अहिरवार और 60 वर्षीय उमा अहिरवार की धरमपुरा फाटक के पास जान चली गई.

माना जा रहा है कि माता और पिता ने भी ट्रेन के आगे कूदकर मौत को गले लगा लिया. स्थानीय लोगों की सूचना पर आरपीएफ और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. तीनों शवों को जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया. मृतक भरत अहिरवार जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थे.

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पुलिस ने क्या कुछ कहा?

कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. कुछ पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

मृतक के पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि घटना से कुछ समय पहले मुकेश उसके पास आया था और घर में समस्या होने की बात कही थी. इसके कुछ देर बाद उसकी मौत की सूचना मिली. हालांकि, इस जानकारी की पुलिस स्तर पर पुष्टि की जा रही है.

बहन को लेने सागर गया हुआ था छोटा बेटा 

वहीं परिवार से जुड़े लोगों ने बताया कि घर का छोटा बेटा दौलत रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन को लेने सागर गया हुआ था. इसी दौरान यह दुखद घटनाक्रम हुआ. परिवार के अधिकांश सदस्यों को घटना की जानकारी बाद में मिली. बताया जा रहा है कि मुकेश की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती है.

Tags: damoh newsMP News
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