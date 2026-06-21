इस्लाम छोड़ दूंगा, पहचान छुपाकर  युवक ने हिंदू नाबालिग लड़की से की मंदिर में शादी, भीड़ ने दबोचा तो किया सनसनीखेज खुलासा

MP Love Jihad Case: मध्य प्रदेश के दमोह शहर के थाना क्षेत्र में सामने आए कथित लव जिहाद के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. आरोपी साहिल लाला उर्फ ​​साहिल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर करता नजर आ रहा है.

क्या है पूरा मामला?

खबरों के मुताबिक, इस मामले में मुस्लिम युवक साहिल लाला उर्फ ​​साहिल खान पर अपनी पहचान छिपाकर 16 साल की हिंदू नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाने और मंदिर में शादी करने और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्में की जो कि पूरी तरह हिंदू रीति रिवाज के साथ थी.

लेकिन बाद में लड़की को उसकी सच्चाई का पता चल गया, जिसके बाद उसने उसे बात करना बंद कर दी, लेकिन यह मामला यहीं नहीं रुका, आरोपी युवक ने लड़की के परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इसी बीच अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो रविवार शाम का है, जब आरोपी साहिल लाला उर्फ ​​साहिल खान नाबालिग लड़की से मिलने गया था. स्थानीय लोगों व परिजनों ने उसे पकड़ लिया. वीडियो में युवक कहता नजर आ रहा है कि वह इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना चाहता है और हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है. यहां तक की उसने अपनी मां की कसम भी खाई. वह मुस्लिम धर्म को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं.

जांच के बाद वायरल वीडियो की पुष्टि की जाएगी.

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि युवक के बयान उसकी सच्ची इच्छा को दर्शाते हैं या उसने पकड़े जाने के डर और लोगों के दबाव के कारण ऐसा कहा है. जांच के बाद ही वायरल वीडियो की सच्चाई और परिस्थितियों की पुष्टि हो सकेगी. उधर, थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है. पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेगी. वहीं आरोपी युवक साहिल लाला उर्फ ​​साहिल खान की तलाश जारी है.