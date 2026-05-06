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Tapti Bridge accident: ताप्ती ब्रिज पर पलटी मक्का से भरी ट्राली, विधायक अर्चना चिटनीस ने दिखाई मानवता

Tapti Bridge accident: बुरहानपुर के ताप्ती ब्रिज पर मक्का से भरी किसान की ट्राली पलट गई, पूरी फसल सड़क पर बिखर गई. किसान असहाय दिखा, उसकी मेहनत बर्बाद होने से चिंता साफ झलकी.

By: Preeti Rajput | Published: May 6, 2026 4:24:23 PM IST

ताप्ती ब्रिज पर पलटी मक्का से भरी ट्राली
ताप्ती ब्रिज पर पलटी मक्का से भरी ट्राली


Tapti Bridge accident: बुरहानपुर के ताप्ती ब्रिज पर उस समय एक मार्मिक दृश्य देखने को मिला, जब एक किसान की मक्का से भरी ट्राली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. इस हादसे में ट्राली में भरी मक्का पूरी तरह सड़क पर बिखर गई, जिससे किसान बेहद परेशान और असहाय नजर आने लगा. उसकी मेहनत की पूरी फसल यूं सड़क पर फैली देख उसकी चिंता साफ झलक रही थी.

ताप्ती ब्रिज पर पलटी मक्का से भरी ट्राली

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसान अपनी मक्का लेकर जा रहा था, तभी अचानक ट्राली असंतुलित होकर पलट गई. देखते ही देखते सड़क पर मक्का फैल गई और यातायात भी प्रभावित होने लगा. आसपास मौजूद लोग स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसान अकेला अपनी फसल को समेटने में असमर्थ दिख रहा था. इसी दौरान मौके से गुजर रहीं क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस की नजर इस घटना पर पड़ी. उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और बिना किसी औपचारिकता के सीधे सड़क पर उतरकर किसान की मदद के लिए आगे आईं. उन्होंने खुद मक्का उठाना शुरू किया और वहां मौजूद लोगों से भी सहयोग करने की अपील की.

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सड़क पर बिखरी मक्का 

विधायक की पहल का असर यह हुआ कि धीरे-धीरे अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आए और सभी ने मिलकर सड़क पर बिखरी मक्का को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में बड़ी मात्रा में अनाज समेट लिया गया, जिससे किसान को काफी राहत मिली. इस पूरे घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया. आमतौर पर जनप्रतिनिधियों को केवल औपचारिक कार्यक्रमों में देखा जाता है, लेकिन यहां एक जनप्रतिनिधि ने संवेदनशीलता और मानवता का परिचय देते हुए सीधे जमीन पर उतरकर एक जरूरतमंद की मदद की. स्थानीय लोगों ने विधायक अर्चना चिटनीस की इस पहल की सराहना की और इसे जनसेवा का सच्चा उदाहरण बताया. यह घटना न सिर्फ मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि मुश्किल वक्त में एक छोटा सा सहयोग भी किसी के लिए बड़ी राहत बन सकता है.

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Tags: Archana ChitnisBurhanpur trolley overturnedTapti Bridge accident
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