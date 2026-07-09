हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे, ड्रग्स केस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाई गिरफ्तार; हिरासत के बाद मोबाइल बंद

Nana Patwari Arrested: मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उस समय भूचाल आ गया जब इंदौर में चल रहे एक कथित ड्रग नेटवर्क की जांच के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम सामने आया. दो संदिग्ध ड्रग पेडलर्स से पूछताछ के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी.

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नाना पटवारी अचानक गायब हो गए हैं, उनका मोबाइल फोन बंद है और वे अपने परिवार से बात नहीं कर पा रहे हैं. इस घटना ने पॉलिटिकल गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ड्रग नेटवर्क की जांच में नाना पटवारी का नाम सामने आया

दरअसल, पुलिस इंदौर के राजेंद्र नगर थाना इलाके में एक कथित ड्रग नेटवर्क की जांच कर रही है. इस जांच के दौरान हिरासत में लिए गए दो संदिग्ध ड्रग पेडलर्स से पूछताछ में नाना पटवारी का नाम सामने आ रहा है. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने बाद में उन्हें हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी.

हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है. सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां ​​यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नाना पटवारी का कथित ड्रग धंधे से कोई सीधा कनेक्शन था या उनका नाम सिर्फ जान-पहचान के जरिए सामने आया.

जीतू पटवारी के घर लगा कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा

घटना के बाद, जीतू पटवारी के बिजलपुर घर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया. पार्टी नेताओं ने घटना पर चिंता जताई और पुलिस की कार्रवाई और तरीकों पर सवाल उठाए. कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर किसी को हिरासत में लिया गया है, तो उनके परिवारों को सूचित किया जाना चाहिए.

परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई

जीतू पटवारी के कानूनी सलाहकार जय हार्डिया के मुताबिक, नाना पटवारी की कार आज सुबह बिजलपुर इलाके में लावारिस हालत में मिली. उन्होंने कहा कि नाना पटवारी का मोबाइल फोन सुबह करीब 10 बजे से बंद है. परिवार ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. वे पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया था तो परिवार को सूचित क्यों नहीं किया.

हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे- जीतू पटवारी

PCC चीफ जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि पुलिस ने उनके भाई को हिरासत में लिया है. BJP सरकार अब अपना रुख बदल रही है, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे. सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट चिंटू चौकसे ने कहा कि अगर नाना पटवारी से पूछताछ की जा रही है या उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई का आधार साफ-साफ बताना चाहिए. उन्होंने ड्रग्स से जुड़े आरोपों को बेबुनियाद बताया और पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी की मांग की.

पुलिस जांच में क्या पता चला?

राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के DCP नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ने आज एक टिप-ऑफ के आधार पर दो युवकों को गिरफ्तार किया. उनमें से एक का नाम इरफान खान उर्फ ​​गोलू चंदेरी और दूसरे का नाम रॉनी भाई है. उनके पास से 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है.

गिरफ्तार आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में पता चला कि वे नाना पटवारी और मानव नाम के दो लोगों को ड्रग्स देने जा रहे थे. दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ फॉर्मल FIR दर्ज की जा रही है. नाना पटवारी और उसके साथी पर भी कानूनी कार्रवाई होगी. नाना पटवारी के पिछले नौ क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं.