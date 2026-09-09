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MP: मौत के बाद भी सुंदर महिलाओं के शव सुरक्षित नहीं… कांग्रेस विधायक ने मोर्चरी को लेकर किया चौंकाने वाला दावा

Hospital Mortuary Controversy: कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का दावा है कि पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए सुंदर महिलाओं के शवों के साथ बेहद घिनौनी हरकतें की जाती है. उनके इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Shristi S | Published: September 9, 2026 6:34:27 PM IST

कांग्रेस विधायक ने मोर्चरी को लेकर किया चौंकाने वाला दावा
कांग्रेस विधायक ने मोर्चरी को लेकर किया चौंकाने वाला दावा


Abhay Mishra Allegation on Mortuary: मौत के बाद भी सुंदर महिलाओं के शव सुरक्षित नहीं… कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के इस दावे ने मध्य प्रदेश के संजय गांधी स्मृति अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद में आग में घी डालने वाला काम किया है. अस्पताल की व्यवस्थाओं के खिलाफ चल रहे आंदोलन में पहुंचे विधायक ने मोर्चरी को लेकर ऐसा आरोप लगाया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. 

कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का दावा है कि पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए सुंदर महिलाओं के शवों के साथ बेहद घिनौनी हरकतें की जाती है. उनके इस बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने क्या लगाए आरोप?

अभय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब किसी सुंदर महिला की मौत हो जाती है और उसका शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा जाता है, तब उसके परिजन बाहर इंतजार करते रहते हैं. इसी दौरान मोर्चरी के अंदर शव के साथ बलात्कार किया जाता है. विधायक के इस दावे को बेहद गंभीर तरीके से सामने रखा, जिसके बाद अस्पताल की व्यवस्था और मोर्चरी की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं.

हालांकि, यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभय मिश्रा की ओर से लगाए गए इन गंभीर आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. अस्पताल प्रबंधन या प्रशासन की ओर से भी इस दावे पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में इसे विधायक का आरोप ही माना जा रहा है, जिसकी सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है.

जच्चा-बच्चा की मौत के बाद पहले से विवादों में अस्पताल

दरअसल, संजय गांधी स्मृति अस्पताल पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है. हाल ही में प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे. इसके बाद अस्पताल में विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए और मामला लगातार तूल पकड़ता गया. मामले में कार्रवाई करते हुए दो डॉक्टरों और दो नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया. इसके अलावा अस्पताल के डीन और अधीक्षक को भी उनके पदों से हटा दिया गया . इस पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच अभी जारी है.

Tags: congresshome-hero-pos-1Madhya Pradesh
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