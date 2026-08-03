Datia Assembly Bypoll Result: दतिया में फिर लहराया कांग्रेस का परचम, बीजेपी बोली- ‘अपनों ने ही किया भितरघात’

दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को पटखनी दे दी है. कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,056 वोटों के अंतर से हरा दिया. बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका यह भी रहा कि पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अपने पोलिंग बूथ (नंबर 121) पर भी पार्टी पिछड़ गई. इस बूथ पर कांग्रेस को 291 वोट मिले, जबकि बीजेपी के खाते में महज 264 वोट आए.

काउंटिंग सेंटर पर नतीजे आने के बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी का दर्द साफ छलका. उन्होंने कहा कि पार्टी को ‘मां’ मानने वाले संगठन के भीतर छिपे “भीषण भितरघातियों” की वजह से यह हार हुई है, और इस पर पार्टी के अंदर मंथन किया जाएगा. दूसरी तरफ, जीत से गदगद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि भितरघात से वोटों के अंतर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, असल में यह बीजेपी के पतन की शुरुआत है. जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला; कांग्रेस और सपा नेताओं ने एक-दूसरे को ‘मेलोडी’ टॉफी खिलाकर बधाई दी.

आखिरी दौर में सिमट गया जीत का अंतर

गिनती के शुरुआती दौर में कांग्रेस की बढ़त काफी मजबूत थी. 9वें राउंड तक कांग्रेस ने 9,519 वोटों की बढ़त बना ली थी. 14वें राउंड में कांग्रेस को 6,614 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 3,100 वोट ही मिले, जिससे लीड 7,459 वोटों पर पहुंच गई. हालांकि, इसके बाद के राउंड्स में बीजेपी ने कुछ रिकवरी की और अंतर थोड़ा कम हुआ. आखिरकार कांग्रेस 6,056 वोटों से यह बाजी अपने नाम करने में कामयाब रही.

क्यों खाली हुई थी यह सीट?

दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई थी. सहकारी ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. गौरतलब है कि 2023 के मुख्य विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने ही तत्कालीन गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से शिकस्त दी थी.