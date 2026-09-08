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एमपी में बड़े निवेश की संभावना, सीएम मोहन यादव ने शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन से की मुलाकात, GIS 2027 के लिए किया आमंत्रित

UAE AIM Congress 2026: शारजाह में एआईएम कांग्रेस-2026 के दौरान सीएम मोहन यादव ने शारजाह चैंबर के साथ अहम बैठक कर एमपी में फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसेक्टर्स में भारी निवेश की नींव रखी है.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 8, 2026 4:33:58 PM IST

MP में बड़े निवेश की संभावना: CM डॉ. यादव ने शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन से की भेंट, आर्थिक साझेदारी सुदृढ़ करने पर गहन विचार-विमर्श!
MP में बड़े निवेश की संभावना: CM डॉ. यादव ने शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन से की भेंट, आर्थिक साझेदारी सुदृढ़ करने पर गहन विचार-विमर्श!


UAE AIM Congress 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित ‘एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग’ (एआईएम कांग्रेस-2026) के दौरान शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं एक्सपो सेंटर के चेयरमैन अब्दल्ला सुल्तान अल ओवैस से सौजन्य भेंट की. बैठक में मध्य प्रदेश और शारजाह के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओवैस को अगले साल होने वाली ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस)-2027’ में सहभागिता हेतु मध्य प्रदेश आने का औपचारिक निमंत्रण दिया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शारजाह चैंबर के साथ एक सुव्यवस्थित और रणनीतिक आर्थिक साझेदारी विकसित करने पर बल दिया. उन्होंने चेयरमैन ओवैस से मध्य प्रदेश में एक उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का आग्रह किया. साथ ही, दोनों क्षेत्रों के उद्यमियों के बीच सेक्टर-आधारित बी2बी बैठकों के आयोजन हेतु ‘मध्य प्रदेश-शारजाह बिजनेस फोरम’ का प्रस्ताव भी रखा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य के एमएसएमई और निर्यातकों को खाड़ी देशों के प्रमुख खरीदारों व वितरकों से जोड़ने के लिए शारजाह चैंबर से सहयोग का आह्वान किया. बैठक में शारजाह की अग्रणी कंपनियों को प्रदेश के फूड पार्क, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया गया.

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मध्य प्रदेश में निवेश-अनुकूल नीतियां और सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश अपनी रणनीतिक केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, प्रतिस्पर्धी लागत, विशाल औद्योगिक लैंड बैंक, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और देश के बड़े बाजारों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के साथ देश का प्रमुख निवेश केंद्र बनकर उभर रहा है. उन्होंने रेखांकित किया कि राज्य सरकार पारदर्शी नीतियों, त्वरित सिंगल-विंडो सिस्टम और उद्योग-अनुकूल वातावरण के माध्यम से निवेशकों को संपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है. शारजाह का विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क और कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादों के निर्यात, कौशल संवर्धन, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मील का पत्थर सिद्ध होगी.

शारजाह-भारत के मजबूत आर्थिक संबंध

शारजाह-भारत के व्यापारिक संबंधों को भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी और सीईपीए का समर्थन प्राप्त है. चैंबर ने भारत में मुंबई सहित, ट्रेड मिशन और बिज़नेस फोरम आयोजित किए हैं. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, एसएमई, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, फूड इंडस्ट्रीज़, टूरिज़्म और रियल एस्टेट शामिल हैं. गौरतलब है कि अब्दल्ला सुल्तान अल ओवैस मई 2014 से शारजाह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक्सपो सेंटर शारजाह के चेयरमैन हैं. वे यूएई फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन भी हैं. उन्हें सरकार, उद्योग, बैंकिंग, फूड प्रोडक्शन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और द्विपक्षीय बिज़नेस संस्थाओं में नेतृत्व का व्यापक अनुभव है.

ये भी पढ़ें:- CM मोहन यादव ने दुबई में चोइथराम ग्रुप के चेयरमैन से की चर्चा: मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार, GIS-2027 के लिए दिया आमंत्रण!

Tags: Mohan YadavMP News
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