मां सरस्वती लोक से बदलेगी धार की तस्वीर, सीएम मोहन यादव का बड़ा एलान, शहीद परिवारों को 5 लाख सहायता

Mohan Yadav on Maa Saraswati Lok: मध्य प्रदेश के धार भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किए जाने के बाद पहली बार सीएम मोहन यादव ने धार में पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना की.

इस अवसर पर सीएम ने भोजशाला आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले तीन व्यक्तियों के परिवारों को ₹5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. इसके अलावा, उन्होंने धार को ज्ञान और पर्यटन के एक वैश्विक केंद्र में बदलने के उद्देश्य से कई बड़ी घोषणाएं कीं. ‘मां सरस्वती लोक’ और एक अनुसंधान केंद्र.

धार के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के दो प्रमुख परियोजनाएं

मुख्यमंत्री ने धार के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए दो प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की ‘मां सरस्वती लोक’ और ‘राजा भोज अनुसंधान केंद्र.’ उन्होंने कहा कि ज्ञान की देवी को समर्पित एक भव्य आध्यात्मिक गलियारा बनाया जाएगा, जिसके उज्जैन के ‘महाकाल लोक’ की तर्ज पर विकसित होने की संभावना है.

इसके अतिरिक्त, परमार वंश के प्रतापी राजा भोज के साहित्यिक, स्थापत्य और तकनीकी योगदानों पर शोध करने के लिए एक अत्याधुनिक संस्थान स्थापित किया जाएगा.

आंदोलन के शहीदों के लिए सहायता

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन तीन ‘शहीदों’ के परिवारों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने भोजशाला को मंदिर घोषित करवाने के लिए चले लंबे आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी. उन्होंने शहीदों पंत सिंह, अंतर सिंह और लक्ष्मण सिंह के परिवारों के लिए ₹5 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की. सभा के दौरान, मुख्यमंत्री ने इन शहीदों की याद में एक मिनट का मौन भी रखा, और कहा कि यह जीत उनके संघर्ष का ही सीधा परिणाम है.

राजा भोज की विरासत

अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा भोज की तकनीकी दक्षता की भरपूर प्रशंसा की. उन्होंने याद दिलाया कि राजा भोज ने ही दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण करवाया था. मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि राजा भोज ने नदी के प्राकृतिक प्रवाह को मोड़े बिना ‘भोपाल झील’ (भोपाल तालाब) का निर्माण किया था. एक ऐसा कारनामा जो आज भी आधुनिक विद्वानों को चकित करता है. उन्होंने आगे बताया कि राजा भोज कवियों को सोने की ईंटों से पुरस्कृत किया करते थे, जो हमारे समृद्ध ऐतिहासिक अतीत का एक जीवंत प्रमाण है.

हाई कोर्ट के फ़ैसले पर CM की टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 15 मई को आए हाई कोर्ट के फ़ैसले ने सच और झूठ को अलग करने (यानी, मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने) का काम किया है. कोर्ट ने 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी. इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने धार में 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनकी कुल लागत ₹88 करोड़ है. उन्होंने धार को पर्यटन और साहित्य का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने का संकल्प लिया.