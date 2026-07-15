MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने एमपी की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से आबू धाबी का किया शुभारंभ

MP CM Mohan Yadav Live: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (15 जुलाई) इंदौर में मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 से वित्त पोषित राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से आबू धाबी का शुभारंभ किया.
इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया- “आज इंदौर में मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करूंगा. यह उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी से सीधे जोड़ेगी. इससे मालवा-निमाड़ क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ होगा. साथ ही व्यापार, निवेश, पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.