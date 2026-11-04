MP: सीएम मोहन यादव ने की भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों से चर्चा, बोले- सरकार लगातार लेगी किसान हितैषी निर्णय

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं का कृषि पाठ्यक्रमों और कृषि कार्य के प्रति आकर्षण बढ़े, इसके लिए भारतीय किसान संघ द्वारा भी सहयोगी भूमिका का निर्वहन हो सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को नई कृषि तकनीक की जानकारियां देने, उन्नत उपकरणों और नए कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए प्रेरित करने का कार्य प्रदेश में किया जा रहा है. किसान कल्याण वर्ष में बड़े स्तर पर ऐसे प्रयास किए गए हैं. बलराम कृषि महोत्सव से कृषि क्षेत्र को समृद्ध और सशक्त बनाने में भरपूर सहयोग मिला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना से बड़ी संख्या में प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा. सीएम मंगलवार (3 नवंबर) को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी गण से चर्चा कर रहे थे.

फार्मर आईडी की व्यवस्था से मिल रहा है लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मर आईडी की व्यवस्था से प्रदेश में खाद और यूरिया के स्टॉक की सही जानकारी मिलती है. मध्य प्रदेश इस व्यवस्था का पूरा लाभ ले रहा है. उन्होंने कहा कि कम वर्षा वाले जिलों में बोरवेल खनन पर प्रतिबंध लगाने की पहल की गई है. राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है. उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की शुरुआत की गई है, यह कार्य आगे भी चलता रहेगा.

पराली नियंत्रण में मध्य प्रदेश को रोल मॉडल बनाएं

सीएम ने पराली नियंत्रण के कार्य में मध्य प्रदेश को रोल मॉडल बनाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए बोमा कैप्चरिंग पद्धति के प्रयोग प्रदेश में सफल हुए हैं. बैठक में उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है. उन्हें ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी प्रदान की गई है.

प्राकृतिक खेती करने वाले पशुपालकों को भी देंगे अनुदान

मुख्यमंत्री ने किसान संघ द्वारा प्रदेश स्तर पर सहकारी समितियां के गठन को गति देने में सहयोग की अपेक्षा जताई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गौशालाओं के संचालन करने वाले ऐसे पशुपालकों को भी अनुदान का लाभ देगी, जो जैविक और प्राकृतिक खेती को सशक्त करेंगे. उन्होंने बताया कि गोवंश से प्राकृतिक खेती में कई प्रकार से सहयोग मिलता है. इस उद्देश्य से किसानों की सहकारी समितियां को गोपालन के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग दिया जाएगा.

सीएम मोहन यादव ने बैठक में गेहूं, चना और बाजरा जैसी फसलों की खरीदारी की पहल और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए किए गए प्रबंधन की जानकारी दी. बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.