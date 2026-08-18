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MP: साइंस-टेक्नोलॉजी में बदल जाएगी एमपी की सूरत, मोहन यादव सरकार 5 साल में खर्च करेगी 492 करोड़ रुपये

MP News: एमपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रावधान किया गया है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जहां इसका बजट मात्र 6 करोड़ था, वहीं भाजपा सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बजट बढ़कर 734 करोड़ दिया गया है.

By: Hasnain Alam | Published: August 18, 2026 4:35:59 PM IST

एमपी कैबिनेट मीटिंग
एमपी कैबिनेट मीटिंग


MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विज्ञान-प्रौद्योगिकी को लेकर मंगलवार (18 अगस्त) को बड़ा फैसला किया. राज्य सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाएं संचालित करेंगी. राज्य सरकार का साइंस-टेक्नोलॉजी के लिए बजट 734 करोड़ रुपये है. इस बजट से राज्य में साइंस-टेक्नोलॉजी का नक्शा ही बदल जाएगा. इससे पहले कांग्रेस शासनकाल में विज्ञान-प्रौद्योगिकी के लिए सरकार का बजट महज 6 करोड़ रुपये हुआ करता था. 

दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट में कई निर्णय लिए. उन्होंने विशेष तौर पर साइंस-टेक्नोलॉजी पर फोकस किया. बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रावधान किया गया है. कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जहां इसका बजट मात्र 6 करोड़ था, वहीं भाजपा सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बजट बढ़कर 734 करोड़ दिया गया है.

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कांग्रेस ने नहीं किया विकास- राकेश सिंह

कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह अंतर स्पष्ट करता है कि कांग्रेस सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उपेक्षा की, जबकि भाजपा सरकार इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि  80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाल किले से घोषित संकल्पों की सिद्धि में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा.

Tags: MP GovernmentMP News
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