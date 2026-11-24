Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिख धर्म के प्रथम गुरु एवं संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं. उनके बताए सिद्धांत और आदर्श समाज को प्रेरणा देने के साथ हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को गौरवान्वित करते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास साक्षी है कि गुलामी के कठिन दौर में, जब हिंदू धर्म और समाज को अनेक प्रकार की यातनाओं एवं कष्टों का सामना करना पड़ा, तब गुरु नानक देव जी ने साहस, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाया. उनके विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त कर आज भी हमारा देश अपनी सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं के गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है.

सीएम ने कहा कि गुरु नानक देव जी से लेकर दशम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी तक, सभी सिख गुरुओं ने समाज और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया. उनके त्याग, तपस्या और बलिदान ने समाज को साहस, सेवा, समर्पण और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी है.

उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने संगत-पंगत की परंपरा के माध्यम से समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया. उन्होंने समाज को मिल-जुलकर रहने, एक साथ बैठकर भोजन करने, भक्ति-भाव से प्रभु का स्मरण करने और एक-दूसरे का ध्यान रखते हुए सभी को साथ लेकर चलने की शिक्षा दी.

मुख्यमंत्री आगे कहा कि गुरु नानक देव जी ने सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करने, अपनी मेहनत की कमाई को पवित्र बनाए रखने तथा जरूरतमंदों के साथ अपनी कमाई बांटकर खाने का महान संदेश दिया. मानवता की सेवा, परोपकार और आपसी सद्भाव की उनकी शिक्षाएं आज भी बेहतर एवं समरस समाज के निर्माण की मजबूत आधारशिला हैं.