CM मोहन यादव ने दुबई में चोइथराम ग्रुप के चेयरमैन से की चर्चा, एमपी के कृषि उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

UAE AIM Congress 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में आयोजित तीन दिवसीय ‘एआईएम कांग्रेस-2026’ के तीसरे दिन 8 सितंबर को ताज दुबई में प्रमुख उद्योगपतियों से वन-टू-वन बैठक की. इस दौरान उन्होंने सुपरमार्केट, वितरण और विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख बहुराष्ट्रीय समूह ‘चोइथराम’ के अध्यक्ष एल. टी. पगरानी से विस्तृत चर्चा की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हें प्रदेश की निवेश नीतियों और व्यापारिक संभावनाओं से अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश में अगले वर्ष आयोजित होने वाली ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS)-2027’ में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया.

दुबई मुख्यालय वाला चोइथराम समूह वर्ष 1943 से कार्यरत एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय समूह है, जिसका वार्षिक अनुमानित टर्नओवर लगभग ₹1,670 करोड़ है. जीसीसी (GCC), यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में मजबूत उपस्थिति रखने वाला यह समूह रिटेल, खाद्य सेवाओं, लॉजिस्टिक्स और ब्रांड वितरण में विशेषज्ञता रखता है.

मध्य प्रदेश में निवेश और आधुनिक रिटेल विस्तार

बैठक के दौरान राज्य में आधुनिक व्यापारिक अधोसंरचना के विकास पर सहमति बनी. समूह प्रदेश के प्रमुख शहरों में सुपरमार्केट और आधुनिक किराना-रिटेल प्रारूपों की स्थापना करेगा. इसके साथ ही इन रिटेल परिचालनों को सुचारु और कुशल बनाए रखने के लिए राज्य में केंद्रीय वितरण केंद्र, आधुनिक वेयरहाउसिंग और कोल्ड-चेन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा.

स्थानीय उत्पादों की सीधी खरीद और वैश्विक बाजार पहुंच

औद्योगिक साझेदारी के तहत समूह मध्य प्रदेश के स्थानीय उत्पादकों और किसानों से सीधे कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की खरीद करेगा. स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर राज्य में खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निजी लेबल विनिर्माण (Private Labeling) को गति दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, चोइथराम समूह के व्यापक जीसीसी रिटेल नेटवर्क के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रसंस्कृत और कृषि उत्पादों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे स्थानीय किसानों और उद्यमियों को वैश्विक मंच मिल सकेगा.