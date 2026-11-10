MP: सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में ग्रामीणों के साथ मनाई दिवाली, लोगों ने हर्षोल्लास के साथ किया स्वागत

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार (9 नवंबर) शाम को गांवों में पहुंच कर ग्रामीणों के साथ दीपावली की खुशियां सांझा कीं. ग्रामीणजनों ने भी हर्षोल्लास के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया. सीएम सबसे पहले ग्राम राणाबड़ पहुंचे और इसके बाद तालोदा, एरवास व कंडारिया पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू संवाद किया. ग्रामों में जाकर ग्रामीणों से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने ग्राम राणाबड़ में कहा कि अब गांव की तस्वीर बदल गई है, जहां कभी कीचड़ भरे रास्ते हुआ करते थे, वहां पक्की सड़कें गांव-गांव बन गई हैं. उन्होंने कहा 10-15 वर्षों में गांवों में बहुत बड़ा बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि अब गांव में कोई ऐसा मकान मालिक नहीं होगा, जिसके पास रजिस्ट्री नहीं होगी. सरकार ने इसका अभियान चलाया है और प्रत्येक गांव में ग्रामीणों को उनके मकान का हक मिलेगा.

किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों का साथ देने वाली सरकार है. अब किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी. उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार ने नीलगाय व हिरण को पकड़ने का काम भी किया है. उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे सामूहिक विवाह में अपने बच्चों का विवाह करें, जैसा उन्होंने खुद किया है. साथ ही मृत्यु भोज जैसे आयोजन पर फिजूल खर्च को रोकने का प्रयास करें, और अपनी आमदनी बढ़ाएं.

दुग्धसंघ अब बकरी का दूध भी खरीदेगा

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि उन्हें सड़क बनने से आने जाने की सुविधा हुई है या नहीं? सड़क बनी है कि नहीं? लाडली बहना योजना के लाभ किन-किन को मिल रहा है. उन्होंने पशुपालन के लिए ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि सरकार गांव-गांव में डेयरी सोसाइटी खोलने जा रही है. इन सोसाइटी में गाय का दूध तो खरीदा ही जाएगा, बकरी का दूध भी खरीदने की तैयारी है.

उन्होंने कहा कि जब से अपनी सरकार बनी है, सरकार प्रयास कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहनों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो भी ग्रामीण युवा और महिला व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी.

सीएम ने राणाबड़ व तालौद में कहा किअब छोटे-छोटे गांवों में बड़े बाजार बन गए हैं. सिंहस्थ का मुख्य रास्ता तालौद से गुजरता है. सिंहस्थ में उज्जैन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को किस तरह से लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है. गांव के लोग ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने यहां होमस्टे चला सकते हैं. शासन इसके लिए सहायता उपलब्ध कराएगा.

‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बड़ा काम सौंपा’

मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान क्षेत्र के ग्रामीण स्त्री-पुरुषों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से मैं भोपाल में बैठकर काम कर रहा हूं. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बड़ा काम सौंपा है. उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने ही क्षेत्र में घूमा करता था, अब जिम्मेदारी बड़ी होने के कारण प्रदेश भर में घूम रहा हूं. आज समय निकालकर 11 गांवों में लोगों से मिलूंगा. उन्होंने महिलाओं से कहा कि उन्हें इस बात के लिए अनुमति दें कि वे यहां के लोगों के लिए भोपाल में बैठकर काम कर सकें और प्रदेश की सेवा करें.

एरवास और कंडारिया में हुआ जोरदार स्वागत

सीएम का ग्राम एरवास में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ आत्मीय स्वागत व अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा. हमारे लिए विकास सर्वोपरि है. उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं में लाभान्वित करने में कोई भी चूक न होने पाये. उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आपके मकान की रजिस्ट्री का पैसा शासन दे रहा है.

मुख्यमंत्री ने ग्राम कंडारिया में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में भाग लेकर मकानों की रजिस्ट्री संबंधी जानकारी प्राप्त की. बताया गया कि गांव के 200 मकान में से 80 मकान की रजिस्ट्री हो गई है. गांवों के विकास से क्षेत्र की दशा बदल रही है. ग्रामीणों ने समस्या बताई कि कंडारिया से गिरौता रोड बनाया जाए, इस पर सीएम ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि पुलिया सहित एप्रोच पुलिया रोड का निर्माण करवाए जाने की आवश्यक कार्रवाई की जाए.

ग्राम अजराना में ग्रामीणों ने हल भेंट कर सम्मानित किया

सीएम ग्राम अजराना में दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए. ग्रामीणों ने उन्हें हल भेंट कर सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आपसी भाईचारे के साथ गांव के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें. बच्चों को खूब पढ़ाएं और आगे बढ़ें. साथ ही खेती अच्छी करें ताकि आमदनी बढ़ सके.

उन्होंने कहा कि गांव के मंदिर के लिए पूर्व से ही 45 लाख रुपये की राशि मंजूर की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण के ग्राम राणाबड़, तालौद, एरवास, कंडारिया, अजराना, टकवासा, हमीरखेडी, झिरोलिया, फतेहाबाद, उमरिया खालसा व टंकारियापंथ का दौरा किया.

इस अवसर पर मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र आंजना, जिला पंचायत सदस्य शोभाराम मालवीय, यूडीए के उपाध्यक्ष रवि वर्मा, उज्जैन जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक चौधरी, विवेक गुप्ता, अर्जुन सिंह रघुवंशी, हाकम सिंह, संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे.