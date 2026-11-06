MP Road Projects: मध्य प्रदेश को मिलेंगे 5 नए एक्सप्रेसवे, 63,296 करोड़ रुपये होंगे खर्च; सीएम मोहन यादव का बड़ा प्लान

CM Mohan Yadav Road Projects: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सड़कें विकास की लाइफलाइन हैं. मध्य प्रदेश का कोई भी गांव, कस्बा या शहर बेहतर रोड कनेक्टिविटी से वंचित नहीं रहना चाहिए. हमारा लक्ष्य हर गांव और शहर को ऑल-वेदर सड़कों से जोड़ना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्टेट हाईवे, फोर-लेन, सिक्स-लेन, आठ-लेन और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाकर मॉडर्न रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है. इससे राज्य में कनेक्टिविटी नेटवर्क और मजबूत होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास समानता भवन में मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 49वीं मीटिंग को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा कि अभी बन रहे रोड प्रोजेक्ट्स की स्पीड तेज करें और उन्हें पूरा करना पक्का करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाना होगा.

इसे हासिल करने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज और MP हाउसिंग बोर्ड को एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स समेत रोड कंस्ट्रक्शन में तेजी लाएं और सभी पॉसिबिलिटीज पर मिलकर काम करें. मुख्यमंत्री ने कॉर्पोरेशन के प्रपोज़्ड हाईवे फंड का नाम बदल दिया. यह फंड अब ‘डेवलप्ड मध्य प्रदेश संकल्प पथ’ के नाम से जाना जाएगा. मीटिंग में पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर राकेश सिंह भी मौजूद थे.

राज्य में पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की पक्की तैयारी चल रही

मीटिंग में बताया गया कि राज्य में पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, जिनकी कुल लंबाई 1,398 km होगी और इस पर लगभग ₹63,296 करोड़ का खर्च आएगा. ये चार लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड कॉरिडोर होंगे जिनके शोल्डर पक्के होंगे.

इनमें भोपाल से मंदसौर (258 km), सागर से सतना (227 km), जबलपुर से आशापुर (358 km), भोपाल से ग्वालियर (320 km), और कटनी से सिंगरौली (235 km) शामिल हैं. बताया गया कि भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर के लिए DPR कंसल्टेंट द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

कंसल्टेंट द्वारा कई अलाइनमेंट ऑप्शन दिए गए हैं. MPRDC सबसे अच्छा अलाइनमेंट चुनने के प्रोसेस में है. इसी तरह, भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर के लिए DPR कंसल्टेंट चुनने के लिए टेंडर प्रोसेस चल रहा है. फीजिबिलिटी रिपोर्ट मिलने और इसे फीजिबिलिटी पाए जाने पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को अपनी DPR तैयार करने की परमिशन दे दी.

चीफ सेक्रेटरी अशोक बरनवाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस मनीष रस्तोगी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग संजय कुमार दुबे, चीफ मिनिस्टर और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुखवीर सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट राघवेंद्र कुमार सिंह, सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशन्स और MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भरत यादव, MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वेंकटेश बालासुब्रमण्यम, कॉर्पोरेशन के दूसरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर धर्मानंद सारंगी और दूसरे मेंबर भी मीटिंग में मौजूद थे.

चीफ मिनिस्टर डॉ. यादव ने मीटिंग में इन प्रपोजल को मंजूरी दी:

BOT स्कीम के तहत प्रोजेक्ट के फोर-लेन जौरा-नयागांव सेक्शन में 100% इक्विटी के डिसइन्वेस्टमेंट की परमिशन दी गई. कॉर्पोरेशन के कामकाज को ठीक से चलाने के लिए चीफ इंजीनियर के दो, जनरल मैनेजर के तीन और डिप्टी जनरल मैनेजर के पांच नए पद बनाने को मंज़ूरी दी गई. कॉर्पोरेशन में तैनात लीगल असिस्टेंट के मानदेय में बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी गई. पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की MP ऑयल सीड्स एसोसिएशन बिल्डिंग, यानी PAM बिल्डिंग, अरेरा हिल्स, भोपाल को खरीदने को मंज़ूरी दी गई.

कॉर्पोरेशन में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नियुक्ति को भी मंज़ूरी दी गई. प्रोजेक्ट्स (स्टेट हाईवे/दूसरी सड़कें) और दूसरे प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप लोन के ज़रिए अपग्रेड करने के लिए MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करने को भी मंज़ूरी दी गई.

प्रोजेक्ट्स (स्टेट हाईवे/दूसरी सड़कें) और दूसरे प्रोजेक्ट्स की ओनरशिप MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर करने को भी मंज़ूरी दी गई. खेती के कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को कॉर्पोरेशन द्वारा सभी टोल प्लाजा पर BOT (टोल), BOT (टोल और एन्युइटी), OMT और यूजर फ्री स्कीम के तहत यूजर फीस के कलेक्शन से छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.